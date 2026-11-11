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БТЕ BTE ранее Maykor-BTE

БТЕ - BTE - ранее Maykor-BTE

Компания БTE - партнер по поставке и сервису IT и инженерной инфраструктуры для организаций всех отраслей с 2007 года. Компания также оказывает услуги заказной разработки и внедрению программных продуктов. 

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Всего 38 дел, на cумму 190 037 819 ₽*

Судебные дела (38) на сумму 190 037 819 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 33 994 085 ₽*
в качестве ответчика (30) на сумму 156 043 734 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.11.2026 БТЕ на CNews Forum 2026: технологии для бизнеса — от задачи до эксплуатации 1
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 1
28.10.2019 БТЕ стала официальным партнером российского разработчика «Русбитех-астра» 1
10.09.2019 Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России 1
28.06.2019 БТЕ взяла на поддержку сеть банкоматов и терминалов Промсвязьбанка 1
29.05.2019 БТЕ и ITV | Axxonsoft представили решение для распознавания лиц 1
15.08.2018 Maykor-BTE займется обслуживанием ASIC-майнеров Bitmain 1
18.06.2018 «Ашан Ритейл Россия» расширила перечень магазинов на обслуживании в Maykor-BTE 2
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 1
27.02.2018 Maykor-BTE провела ремонт кассет для банкоматов Сбербанка 3
06.02.2018 Maykor-BTE обеспечит логистику устройств самообслуживания Сбербанка 1
01.06.2017 Maykor-BTE запустила чат-бот для общения с клиентами в режиме 24/7 2
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 2
29.03.2017 Maykor-BTE обеспечит обслуживание POS-терминалов «Бинбанка» в 20 регионах России 2
14.03.2017 Maykor-BTE взяла на поддержку сеть банкоматов банка ТКБ 2
02.11.2016 «Альфа-Банк» доверил Maykor-BTE обслуживание региональной ИТ-инфраструктуры 2
08.08.2016 Maykor-BTE стала основным поставщиком техподдержки УС для банка «Открытие» 2
20.05.2016 Произошла крупнейшая отмена тендера в истории прозрачных закупок Сбербанка 1
01.02.2016 Maykor-BTE взяла на поддержку 40% парка банкоматов и терминалов Бинбанка 2
11.11.2015 Ремонтный центр Maykor-BTE расширил компетенции 2
01.10.2015 Maykor-BTE продолжит обеспечивать техподдержку банкоматов Россельхозбанка 2
08.06.2015 Maykor-BTE обеспечит техподдержку банкоматов «Банка Русский Стандарт» в 38 регионах 2
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 2
26.02.2015 ФТС поставила российскую систему управления токенами вместо американской 1
24.12.2014 Подведены итоги Четвертой премии в области инноваций «Время инноваций-2014» 1
07.08.2014 В России создан гигант банковского ИТ-аутсорсинга 1

Публикаций - 29, упоминаний - 43

БТЕ и организации, системы, технологии, персоны:

Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 18
МТ-Интеграция - GMCS 379 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16343 4
Компьюлинк ГК - Compulink 455 4
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 177 3
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 3
Ростелеком 11103 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1466 3
Maykor - GMCS 45 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
Maykor - Expertek - Экспертек 32 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3406 2
МегаФон 11088 2
Softline - Софтлайн 3839 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 2
Крок - Croc 1972 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 2
МегаФон Ритейл 86 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 119 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 204 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Bitmain 14 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Сбер - Сбербанк ЦУСУС - Центр управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка 1 1
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 149 1
Titanium 91 1
Промпоставка 6 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 549 1
МТС ИнтерКом 32 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
Delta Systems - Дельта-Системы НПП 9 1
Antares Software - Антарес софтвер 6 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
NCR Russia - ЭН. СИ. АР. Россия 6 1
Авиталь-Сервис 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9179 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 4
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 3
Связной ГК 1406 3
Альфа-Банк 1997 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 202 3
Роснефть НК - нефтяная компания 565 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 356 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1221 3
ПСБ - Промсвязьбанк 980 3
Газпром нефть 753 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 3
Спортмастер - Sportmaster 204 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 173 2
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 25 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
Почта России ПАО 2408 2
ГПБ - Газпромбанк 1304 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 395 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 2
Транснефть 338 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 103 2
IKEA - ИКЕА 171 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 117 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 96 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 105 1
Снежная Королева - СК Трейд 63 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 50 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 1
Miele - Миле 139 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5824 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5935 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 267 2
Правительство Туниса - Президент Туниса - органы государственной власти 1 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 76 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 282 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6050 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1090 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3635 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1188 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2911 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2396 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2163 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 656 1
Федеральное казначейство России 1969 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 794 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 363 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2330 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12472 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55390 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3615 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16992 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1401 4
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SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 57 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23368 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2400 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28751 3
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6417 3
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13780 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6502 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4760 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24662 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10723 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36485 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27366 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2640 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1250 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8486 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7931 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4781 2
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8659 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 660 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6649 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 482 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7603 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13245 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7874 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8851 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 879 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 952 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6279 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 353 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3749 2
Linux OS 11761 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 28 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 103 1
ITV Face-интеллект 7 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 33 1
Bitmain - Antminer - серия ASIC-майнеров 9 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Google Android 15421 1
Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ 269 1
Oracle Java - язык программирования 3513 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2593 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5962 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 896 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 63 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1449 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 78 1
Никитин Максим 28 13
Сульгин Сергей 47 7
Лящ Михаил 49 2
Агапов Василий 11 1
Санин Александр 62 1
Истошин Максим 1 1
Кабаев Николай 1 1
Макаров Владимир 78 1
Хомутов Никита 13 1
Штернлиб Теймур 28 1
Серебряков Виктор 56 1
Базалей Наталья 15 1
Жариков Павел 1 1
Федосеева Маргарита 7 1
Ерёменко Олег 1 1
Арефьев Лев 1 1
Зудин Василий 3 1
Ананьев Дмитрий 83 1
Виноградова Наталья 53 1
Шилов Сергей 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 169771 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48383 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8737 4
Россия - СФО - Новосибирск 4983 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19503 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55247 2
Европа 25070 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1040 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 322 1
Тунис - Тунисская Республика 171 1
Италия - Милан 168 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 1
Земля - планета Солнечной системы 10937 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3183 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4589 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Израиль 2881 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 668 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1963 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 467 1
Франция - Французская Республика 8222 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3088 1
Бразилия - Федеративная Республика 2539 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3265 1
Испания - Королевство 3859 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2438 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1324 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 231 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1040 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 355 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 268 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54497 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8021 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27861 5
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6018 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58859 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5579 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6282 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3660 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9363 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 692 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 678 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22224 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6316 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6668 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 602 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 271 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 794 1
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