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БТЕ BTE ранее Maykor-BTE
Компания БTE - партнер по поставке и сервису IT и инженерной инфраструктуры для организаций всех отраслей с 2007 года. Компания также оказывает услуги заказной разработки и внедрению программных продуктов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 38 дел, на cумму 190 037 819 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
БТЕ и организации, системы, технологии, персоны:
|Никитин Максим 28 13
|Сульгин Сергей 47 7
|Лящ Михаил 49 2
|Агапов Василий 11 1
|Санин Александр 62 1
|Истошин Максим 1 1
|Кабаев Николай 1 1
|Макаров Владимир 78 1
|Хомутов Никита 13 1
|Штернлиб Теймур 28 1
|Серебряков Виктор 56 1
|Базалей Наталья 15 1
|Жариков Павел 1 1
|Федосеева Маргарита 7 1
|Ерёменко Олег 1 1
|Арефьев Лев 1 1
|Зудин Василий 3 1
|Ананьев Дмитрий 83 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Шилов Сергей 102 1
|GQ 22 1
|CNews - ZOOM.CNews 1916 1
|IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 2
|IDC - International Data Corporation 5004 2
|IDC Russia - IDC Россия 183 1
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