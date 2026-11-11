БТЕ BTE ранее Maykor-BTE

Компания БTE - партнер по поставке и сервису IT и инженерной инфраструктуры для организаций всех отраслей с 2007 года. Компания также оказывает услуги заказной разработки и внедрению программных продуктов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 38 дел, на cумму 190 037 819 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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