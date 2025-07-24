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StormWall и «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве

Провайдер решений по защите бизнеса от кибератак и российская ИТ-компания «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве. По условиям сотрудничества StormWall обеспечит защиту клиентов компании «Системный софт» от DDoS-атак на уровнях L3-L7 в России. Заказчикам будут доступны сервисы и услуги провайдера по защите веб-сайтов, сети и сервисов от современных DDoS-атак.

«Системный софт» входит в число крупнейших ИТ-компаний России и работает с более чем 30 тыс. клиентов по всей стране. Компания специализируется на поставках программного и аппаратного обеспечения, а также на услугах по внедрению и сопровождению ИТ-решений.

В портфель решений StormWall входят сервисы по защите от DDoS-атак, WAF, AntiBot и CDN, которые позволяют построить эффективную комплексную защиту организаций в условиях стремительно растущего числа киберугроз. Решения StormWall позволяют компаниями усилить защиту от DDoS-атак.

Согласно последним исследованиям StormWall, в I квартале 2025 г. количество DDoS-атак в России выросло на 62% по сравнению с I кварталом 2024 г. Больше всего DDoS-атак в I квартале 2025 г. было направлено на телеком-сферу (28% от общего количества атак), финансовую отрасль (21%) и государственный сектор (16%). В такой ситуации для российских ИТ-компаний становится особенно важной задачей обеспечить надежную защиту клиентов от DDoS-атак.

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«Мы рады сотрудничать с компанией “Системный софт” и благодарны за выбор наших сервисов по защите от DDoS-атак. В настоящее время существует много киберугроз, которые могут привести к крайне негативным последствиям. Среди них ковровые бомбардировки, многовекторные атаки, атаки на API и зондирующие DDoS-атаки, которые получили широкое распространение в 2025 году. Поставщикам ИТ-услуг в России нужно позаботиться о надежной защите своих клиентов с помощью профессиональных решений по защите от DDoS-атак», — отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

«Информационная безопасность — одно из приоритетных направлений в нашей работе с клиентами. Мы уверены, что решения StormWall позволят эффективно защитить их от DDoS-атак, — отметил Александр Дмитриев, руководитель направления по развитию и продвижению программных продуктов, «Системный софт». — Сервисы StormWall соответствуют нашим высоким требованиям к информационной безопасности. Для наших клиентов особенно важно, что круглосуточная техническая поддержка провайдера самостоятельно отслеживает доступность ресурсов и при необходимости оперативно подключается к решению возникающих задач».

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