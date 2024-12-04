StormWall и K2 Cloud объединяют усилия для повышения безопасности клиентских сервисов

Разработчик и поставщик сервисов защиты от DDoS-атак StormWall и облачный провайдер K2 Cloud объявили о начале партнерства. Клиентам облака будут доступны все возможности вендора для защиты сайтов, сетей, сервисов и ИТ-инфраструктур любого размера от DDoS- и других кибератак. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

K2 Cloud предлагает рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Вместе со StormWall, обладающим обширной сетью точек присутствия и глубокой экспертизой в области кибербезопасности, клиенты K2 Cloud смогут значительно повысить скорость и эффективность отражения атак на свои сервисы.

K2 Cloud принял решение о начале сотрудничества с компанией StormWall, опираясь на наличие у провайдера уникальных решений по защите от DDoS-атак, а также учитывая скорость и высокое качество технической поддержки StormWall. Провайдер имеет возможность быстро подключать сервисы в условиях атак, а также обладает удобным и информативным личным кабинетом. Все это делает решения вендора чрезвычайно актуальными для обеспечения бесперебойной защиты бизнеса от DDoS-атак.

В портфель решений провайдера, доступных в K2 Cloud, входят защита от DDoS-атак, WAF, AntiBot, CDN, хостинг, которые помогают обеспечить комплексную защиту web-ресурсов. С помощью решений StormWall можно успешно справиться с такими современными угрозами, как многовекторные DDoS-атаки, ковровые бомбардировки и DDoS-атаки на уровне L7.

Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall: «Партнерство с K2 Cloud знаменует собой важную веху в нашем стремлении защитить компании от растущих киберугроз. По нашим данным, в России мощность DDoS-атак в III квартале 2024-го достигла критического уровня и составила 1,7 Тбит/с. При этом на 18% возросло количество сложных мультивекторных атак. Сегодня DDoS-атаки представляют огромную угрозу для бизнеса, поэтому особенно важно предлагать компаниям надежные средства защиты. И наше сотрудничество с K2 Cloud является ключевым шагом на пути к достижению этой цели».

Сергей Зинкевич, директор K2 Cloud: «Сейчас возникает тренд на использование облачных решений для защиты клиентских сервисов. Наш недавний опрос показал, что 10% крупных компаний уже используют только облачные инструменты для ИБ, 15% — гибридную модель, еще 30% планируют в течение года переходить с on-premise альтернатив в облака. Благодаря сотрудничеству со StormWall наши клиенты ускорят процесс миграции и получат новые antiDDoS-решения, которые можно быстро развернуть в облачной среде».