Облачные сервисы Stormwall защитят клиентов дата-центров Oxygen от DDoS-атак

Оператор дата-центров Oxygen и поставщик облачных услуг информационной безопасности компания Stormwall заключили соглашение о партнерстве. В рамках партнерства клиенты Oxygen получат доступ к облачным сервисам Stormwall для защиты от DDoS-атак.

Партнерство со Stormwall позволит компании Oxygen максимально быстро подключать защиту от DDoS-атак для своих клиентов, опираясь на собственную инфраструктуру и облачные среды.

Система обеспечивает фильтрацию всех существующих на данный момент разновидностей DDoS-атак на сетевом, транспортном и сеансовом уровнях, а также на уровне приложений для трафика HTTP(s)/Websocket. Облачные сервисы Stormwall используют технологии защиты, которые позволяют добиться стабильной работы ИТ-ресурсов даже при самых мощных (до 2,5 Тбит/с) атаках.

Несколько клиентов Oxygen уже воспользовались этой возможностью, защитив себя от волны массивных кибератак, начавшихся в конце февраля 2022 г.

С конца февраля специалисты Stormwall наблюдают массированный всплеск DDoS-атак на российские компании, и с каждым месяцем количество таких атак растет. С 1 по 10 мая 2022 г/ количество DDoS-атак на сектор электронной коммерции (e-commerce) увеличилось в 2,5 раза, число атак на сферу развлечений выросло в четыре раза, а количество атак на медиаресурсы увеличилось в 9,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В 75% случаев атаки идут на те компании, которые ранее никогда им не подвергались и у которых нет опыта борьбы с такими атаками.

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Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen, сказал: «Появление в продуктовом портфолио Oxygen услуг Stormwall позволяет нашим клиентам получить действительно востребованный 2in1-cервис – надежную ИТ-инфраструктуру и защиту от DDoS-атак. Он значительно повышает непрерывность, и доступность, и безопасность интернет-ресурсов, размещенных в дата-центрах Oxygen и облачных средах компании. Сейчас проникновение в интернет со стороны бизнеса и госорганизаций приблизилось к 100% и нарушение нормальной работы интернет-сервисов и интернет-ресурсов и негативно сказывается на любом аспекте экономики и общества. Информационная безопасность и особенно защита от DDoS уже перешли из категории опционального сервиса в категорию обязательного, и мы рады, что можем не просто обеспечить такую услугу, а предлагаем ее в таком востребованном и актуальном формате как Security-as-a-Service».

Рамиль Хантимиров, сооснователь и CEO компании Stormwall, сказал: «DDoS-атаки стали очень серьезной угрозой кибербезопасности для всех компаний и организаций, так или иначе присутствующих в интернете. Эта угроза особенно актуальна для цифровых направлений бизнеса – DDoS-атаки наносят им болезненный финансовый и репутационный ущерб, связанный с оттоком клиентов, разрывом контрактов, упущенной прибылью, судебными исками недовольных клиентов, снижением общей лояльности клиентской базы и появлением множества отрицательных откликов в СМИ и соцсетях. Кроме того, атаки негативно влияют на позициях сайтов в поисковых рейтингах и повышают прочие риски кибербезопасности. Включив в свой портфель наши сервисы Anti-DDoS, компания Oxygen предоставила своим клиентам возможность надежно оградить их цифровые активы от киберрисков, исходящих от DDoS-атак».

Клиенты дата-центров Oxygen смогут получить бесплатный полнофункциональный тестовый доступ на 10 дней к сервису Stormwall для защиты от DDoS-атак.