StormWall обеспечит защиту клиентов ITglobal.com от DDoS-атак по всему миру

Провайдер решений по защите от DDoS-атак StormWall и российский разработчик программных продуктов ITglobal.com заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках данного партнерства StormWall обеспечит защиту клиентов ITglobal.com от DDoS-атак на уровнях L3-L7 по всему миру. Клиенты ITglobal.com смогут использовать все услуги и решения вендора по защите веб-сайтов, сети и сервисов от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

В портфель решений StormWall входят защита от DDoS-атак, WAF, AntiBot и CDN, которые позволяют создать комплексную эффективную защиту организаций. Сотрудничество со StormWall позволит ITglobal.com значительно повысить степень защиты своих клиентов от DDoS-атак.

ITglobal.com принял решение о партнерстве со StormWall по ряду причин. ITglobal.com - международный облачный провайдер, который имеет распределенную по миру сеть дата-центров. Для поставщика ИТ-услуг было важно найти партнера, который также обладает большим количеством точек присутствия, чтобы обеспечить защиту клиентов не только в России, но и по всему миру. В связи с этим, наличие такой глобальной сети у StormWall стало важным преимуществом при выборе партнера.

Кроме того, ITglobal.com имеет клиентов в разных индустриях и разного масштаба. Нужно было найти провайдера, который сможет обеспечить надежную защиту компаний любого типа и размера от современных атак. StormWall имеет многолетний опыт защиты организаций из различных отраслей и сотрудничает как с небольшими, так и с крупными компаниями. Это также стало важным достоинством провайдера.

По данным аналитического центра компании StormWall, в 2024 г.у хакеры начали более активно применять передовую тактику «ковровых бомбардировок» в России. По данным экспертов компании, во II квартале 2024 г. «ковровые бомбардировки» в России выросли на 184%, а в мире на 138% год к году. В связи с этим, компаниям по всему миру необходима более надежную защита от DDoS-атак, чтобы противостоять киберугрозам. Для поставщиков ИТ-услуг вопрос эффективной защиты особенно важен, поскольку они несут ответственность за оказываемые услуги и за стабильную работу ИТ-инфраструктуры своих клиентов.

«Наша компания осуществляет защиту бизнеса от DDoS-атак по всему миру. Мы рады, что ITglobal.com высоко оценили наш международный опыт и приняли решение о сотрудничестве с нашей компанией. Сейчас существует много серьезных угроз, которые могут привести к негативным последствиям. Прежде всего, это “ковровые бомбардировки”, многовекторные DDoS-атаки и DNS-атаки. Поставщикам ИТ-услуг по всему миру нужно обеспечить надежную защиту ресурсов своих клиентов от всех современных типов атак с помощью профессиональных решений», — отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

«Мы выбрали StormWall в качестве нашего партнера по защите от DDoS-атак, потому что их решения и глобальная сеть обеспечивают надежную защиту для наших клиентов по всему миру. StormWall продемонстрировал свою способность справляться с самыми сложными угрозами и предоставлять решения, которые полностью соответствуют нашим высоким стандартам безопасности. Это сотрудничество поможет повысить уровень безопасности наших услуг и значительно увеличить доверие наших клиентов. Кроме того, ITglobal.com и StormWall активно сотрудничают в развитии новых локаций, например LATAM. Так что для нас это не просто ресейл услуг, а настоящее технологическое партнерство, которое поможет обеим компаниям масштабироваться на международных рынках», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITglobal.com.