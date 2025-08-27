Разделы

StormWall: перед началом учебного года хакеры усилили DDoS-атаки на онлайн-ритейлеров в России

Аналитический центр компании StormWall выявил резкий рост DDoS-атак на российских онлайн-ритейлеров перед началом учебных занятий в августе 2025 г. По данным экспертов компании, с 10 по 20 августа количество DDoS-атак на отечественные интернет-магазины увеличилось в 2,5 раза по сравнению с периодом с 1 по 20 июля 2025 г. Аналитики считают, что атаки были организованы с целью вымогательства и шантажа. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

Атаки на онлайн-ритейл в августе во время подготовки к школе происходят ежегодно, и к этому готовы и ритейлеры, и провайдеры решений по защите от DDoS-атак. В августе покупательская активность жителей России возрастает в несколько раз, и у интернет-магазинов появляется отличная возможность значительно увеличить свою прибыль от продаж. В этот период, когда существует высокий покупательский спрос, для ритейлеров становится особенно важным непрерывная работа сайтов интернет-магазинов. Хакеры пытаются нарушить работу онлайн-ресурсов с помощью DDoS-атак, чтобы в дальнейшем извлечь выгоду и получить выкуп за прекращение атаки.

Эксперты StormWall проанализировали DDoS-атаки на различные сегменты отрасли. Специалисты компании установили, что больше всего атак было запущено на интернет-магазины по продаже одежды и обуви (32% от общего объема атак на ритейл), канцелярских товаров (26%), спортивных товаров (18%), техники (12%), книжные магазины (7%) и мебели (4%) и другие (1%).

Для запуска DDoS-атак на ритейлеров хакеры использовали сразу несколько эффективных инструментов. Злоумышленники применяли много векторные атаки, «ковровые бомбардировки», а также зондирующие атаки для разведки. Средняя мощность атак составила 110 Гбит/с, максимальная мощность составила 800 Гбит/с. В этом году показатели по мощности выше, чем в прошлом, что указывает на то, что хакеры стали более грамотно использовать современные методы для запуска атак.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

В этом году злоумышленникам на удалось сильно навредить компаниям из сектора электронной коммерции, поскольку большинство из них уже умеет противостоять DDoS-атакам и используют профессиональные решения. Как и в прошлом году, в этом году проблемы возникли у небольших интернет-магазинов, которые не используют профессиональную защиту. Из-за DDoS-атак сайты небольших интернет-магазинов были недоступны в течение нескольких часов, и это привело к финансовым и репутационным потерям.

«Ритейлеры всегда сталкиваются с ростом DDoS-атак перед началом учебного года. Компании с профессиональной защитой спокойно реагируют на ситуацию и успешно отражают атаки, а вот небольшие интернет-магазины без защиты в это время находятся в сложной ситуации. Учитывая наличие огромного количества инструментов, позволяющих запускать мощнейшие атаки на любые сайты, небольшим компаниям также необходимо позаботиться о надежной защите своих онлайн-ресурсов и подключить профессиональные решения. В такой ситуации использование сервисов по защите от DDoS-атак является необходимостью для бизнеса», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

