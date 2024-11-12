M1Cloud предоставляет сервисы защиты на базе StormWall

Сервис-провайдер M1Cloud представил сервисы защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использованием WAF на базе продуктов StormWall. Об этом CNews сообщили представители

DDoS-защита предназначена для предотвращения распределенных атак, которые могут привести к временному отключению сервисов. WAF обеспечивают дополнительный уровень безопасности, фильтруя подозрительный трафик и защищая веб-приложения от различных уязвимостей и атак.

«В условиях нарастающих киберугроз, защита критически важных информационных систем становится первоочередной задачей для бизнеса. M1Cloud имеет широкую линейку ИБ-решений, построенных на базе продуктов крупнейших разработчиков, в том числе использует продукты компании StormWall, которые специально разработаны для облачной безопасности и которые способны эффективно фильтровать и блокировать вредоносный трафик, обеспечивая тем самым безопасность веб-приложений и данных», — прокомментировал Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud.

«По данным StormWall, количество DDoS-атак в первом полугодии 2024 г. увеличилось на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукты компании StormWall с уникальным алгоритмом и с применением искусственного интеллекта отвечают за выявление аномального трафика и за прогнозирование атак, а также за определение их вероятного сценария», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

Защита от DDoS-атак и веб-фаерволы, а также шифрование данных, занимают лидирующие позиции среди облачных сервисов информационной безопасности, которые наиболее востребованы среди заказчиков M1Cloud. Эти инструменты обеспечивают надежную защиту от внешних угроз, позволяя организациям безопасно функционировать в цифровом пространстве. Высоким спросом также пользуется защищенная инфраструктура, соответствующая требованиям 152-ФЗ «О персональных данных».