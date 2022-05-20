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На майских праздниках произошел всплеск DDoS-атак на ключевые отрасли в России

Эксперты компании StormWall, разрабатывающей решения защиты от кибератак, выявили всплеск DDoS-атак на майских праздниках на важные отрасли экономики в России. По данным специалистов, с 1 по 10 мая 2022 г. количество DDoS-атак на сектор e-commerce увеличилось в 2,5 раза, число атак на сферу развлечений выросло в четыре раза, а количество атак на медиа-ресурсы увеличилось в 9,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Также эксперты обнаружили, что рост числа DDoS-атак на различные российские онлайн-сервисы на майских праздниках увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Для анализа ситуации были использованы данные клиентов StormWall.

Такая небывалая активность хакеров связана с тем, что интернет-магазины, сайты развлечений, медиа и онлайн-сервисы невероятно востребованными во время майских праздников. Проблемы в работе различных онлайн-ресурсов компаний приводят к потере клиентов, прибыли и репутации, и киберпреступники стремятся вывести сайты из строя с целью вымогательства денег. Кроме того, росту хакерской активности способствует нестабильная экономическая ситуация во всем мире.

В связи с атаками хакеров у интернет-магазинов и онлайн-сервисов были проблемы с формированием заказов, платежами и формирование бухгалтерских документов, а доступ к функционалу сайтов развлечений был ограничен.

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Эксперты обнаружили, что мощность DDoS-атак на онлайн-ресурсы компаний во время праздников оставалась на том же уровне, что и последние два месяца, но при этом атаки длились несколько дней подряд. По мнению специалистов StormWall, проблемы в работе ряда сайтов возникли по причине плохо выстроенной защиты от DDoS-атак. Многие компании, не использующие профессиональную защиту, были вынуждены срочно обращаться за помощью к специалистам, чтобы отразить атаки.

«Сейчас достаточно трудно предугадать какая сфера бизнеса станет новой целью хакеров, т.к. с конца февраля мы наблюдаем массированный всплеск DDoS-атак на российские компании и в 75% случаев атаки идут на те компании, которые ранее никогда им не подвергались. Поэтому в современном мире абсолютно всем компаниям необходимо заранее заботиться о защите своих онлайн-ресурсов», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

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