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Stormwall: во время февральских праздников выросло количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров

Специалисты компании Stormwall, являющейся провайдером решений по информационной безопасности, выявили, что во время февральских праздников в России произошел рост числа DDoS-атак на сектор электронной коммерции. По данным экспертов с 9 по 23 февраля 2022 г. количество атак на ритейлеров увеличилось на 38% по сравнению с предыдущими двумя неделями. Такой резкий рост произошел в связи с обострившейся конкуренцией между представителями e-commerce, которые использовали DDoS-атаки, чтобы обойти других участников рынка.

Эксперты Stormwall считают, что данная ситуация была достаточно ожидаемой. Во время праздников всегда возрастает покупательский спрос, и у интернет-магазинов появляется отличная возможность повысить уровень продаж. Для многих ритейлеров организация кибератак является привычным способом справиться с конкурирующими компаниями. В феврале россияне отмечали два праздника: День Святого Валентина 14 февраля и День защитника отечества 23 февраля, и многие интернет-магазины использовали в этот период DDoS-атаки, чтобы вывести из строя сайты конкурентов.

Специалисты компании проанализировали природу атак и выявили, что максимальная мощность атак составляла 800 Гбит/с, а самая длительная атака осуществлялась в течение 3 часов. Учитывая высокую мощность атак, хакеры могли использовать современные эффективные инструменты для организации атак, например, ботнеты, оказывающие разрушительное воздействие.

«Мы были готовы к тому, что во время праздников придется отражать большое количество атак на сайты наших клиентов. Это уже стандартная ситуация, когда количество DDoS-атак возрастает во время праздников. К сожалению, с каждым годом хакеры становятся все более изобретательны и используют все более прогрессивные способы организации DDoS-атак. Однако мы тоже постоянно совершенствуем наше оборудование, улучшаем инфраструктуру и разрабатываем новые продукты защиты, чтобы предоставить качественный сервис нашим клиентам», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь Stormwall.

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