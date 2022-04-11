StormWall обеспечила надежную защиту медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак

Российский разработчик Anti-DDoS решений StormWall помог создать надежную защиту интернет-сервисов медицинской компании «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак. Основными задачами проекта являлись обеспечение непрерывности доступных извне интернет-сервисов центра, а также минимизация ущерба от DDoS-атак. Для решения этих задач компания «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» подключила облачный сервис защиты Anti-DDoS, разработанный специалистами StormWall. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Облачные сервисы StormWall надежно оберегают ключевые интернет-ресурсы «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» от DDoS-атак на уровне протоколов HTTP/HTTPS, в том числе веб-интерфейс электронной почты, веб-сайты личного кабинета и образовательного портала и официальные веб-сайты клиник. Обычно регистрируется и отражается до 20 атак в месяц.

Самыми важными результатами использования защиты StormWall стала непрерывная круглосуточная доступность сервисов медицинского центра, их высокий уровень быстродействия и положительная оценка работы интернет-сервисов со стороны клиентов компании. Также специалисты медицинского центра отмечают высокое качество предоставляемой технической поддержки со стороны экспертов StormWall.

Клиника «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» работает на рынке частной медицины с 1996 года и является крупнейшей медицинской компанией на Северо-Западе России. Еще до начала пандемии клиника использовала электронную регистрацию пациентов, а также предоставляла им опцию личного кабинета для получения всей необходимой помощи. Во время пандемии «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» расширила спектр услуг, предоставляемых удаленно для своих клиентов. После ряда атак на коммерческие клиники в Москве и Санкт-Петербурге произошел перерыв в работе электронной почты, что заставило руководство компании задуматься о необходимости использования серьезной защиты от DDoS-атак. Причем было важно найти провайдера, который может предоставить не только защиту от DDoS-атак, но также услуги хостинга. В результате «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» выбрала облачный сервис StormWall, а ключевым преимуществом решения было отличное соотношение стоимости и эффективности.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 CNews Analytics

«Во время пандемии многие медицинские учреждения начали оказывать услуги в удаленном формате, и это вызвало огромную активность хакеров, которые начали усиленно атаковать клиники, - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall. - К сожалению, отразить мощные DDoS-атаки своими силами достаточно трудно, поэтому медицинским компаниям необходимо использовать профессиональные решения защиты. Мы очень рады сотрудничать с “Скандинавия АВА-ПЕТЕР” и надеемся, что наше решение обеспечит надежную защиту ресурсов клиники и позволит компании продолжить успешную работу в России».

«Благодаря нашему сотрудничество с компанией StormWall наши онлайн-ресурсы надежно защищены от DDoS-атак, - отметил Олег Глухов, руководитель отдела инфраструктуры ИС «Скандинавия АВА-ПЕТЕР». - Также мы довольны работой круглосуточной поддержки, предоставляемой специалистами StormWall. Для нас имеет большое значение непрерывная работа наших интернет-ресурсов, нам важно, чтобы наши пациенты могли в любой момент записаться на прием к врачу или получить доступ к личному кабинету на сайте клиники».