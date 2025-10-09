StormWall: в III квартале 2025 года число DDoS-атак в России выросло на 53%, а главными мишенями хакеров стали телеком, ритейл и сфера образования

Аналитический центр компании StormWall проанализировал DDoS-атаки, направленные на российские компании в III квартале 2025 г. Специалисты выявили ключевые показатели киберинцидентов, а также определили самые пострадавшие отрасли в данном периоде. Эксперты компании установили, что в III квартале 2025 г. количество DDoS-атак выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего атак было направлено на телекоммуникационную отрасль, ритейл и сферу образования. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

По данным аналитического центра StormWall, в III квартале этого года DDoS-атаки на телеком-сферу составили 38% от общего числа всех атак на российские компании. Хакеры атаковали отечественные телеком-компании на фоне резко возросшего спроса на кабельный интернет, что усложнило ситуацию для представителей телеком-отрасли. Они были должны не только обработать огромное количество новых запросов, но также отражать атаки злоумышленников.

DDoS-атаки на онлайн-ритейл в III квартале 2025 г. заняли 22% от общего числа всех инцидентов в России. Пик атак на ритейлеров произошел в августе этого года перед подготовкой к школе. Для многих интернет-магазинов данный период является отличной возможностью значительно увеличить свой доход, и для них важно, чтобы их онлайн-ресурсы работали непрерывно. Хакеры пользуются этой ситуацией, понимая, что компании могут согласиться заплатить выкуп, чтобы избежать простоев и потери дохода.

Образовательная сфера также попала в топ-3 самых атакуемых отраслей по итогам III квартала 2025 г. DDoS-атаки на образовательные учреждения составили 18% по итогам данного периода, что является довольно высоким показателем. Эксперты StormWall зафиксировали пик атак на сферу образования в июле этого года во время приемной кампании в вузы, а также в сентябре этого года, когда начался новый учебный год. Злоумышленники не смогли причинить серьезный вред образовательным учреждениям, однако, у некоторых учебных заведений онлайн-ресурсы были недоступны в течение нескольких часов.

Также были выявлены DDoS-атаки на финансовую сферу (8% от общего числа атак), развлекательную отрасль (6% от общего числа атак), производственную отрасль (4% от общего числа атак) и логистическую сферу (3% от общего числа атак), Атаки на остальные отрасли заняли только 1 % от общего количество киберинцидентов.

Эксперты StormWall установили, что средняя мощность атак в III квартале этого года в России составила 120 Гбит/с, а пиковая доходила до 1,2 Тбит/с. Средняя продолжительность атаки составила 8 минут, а максимальная атака длилась 3 суток. Аналитики компании выявили, что чаще всего злоумышленники отдавали предпочтение многовекторным DDoS-атакам, ковровым бомбардировкам и зондирующим атакам. Помимо этого, киберпреступники активно использовали ботнеты для запуска атак. Самый большой ботнет насчитывал 68 тыс. устройств.

«К сожалению, число DDoS-атак в России продолжает расти, и последствия атак являются довольно серьезными для многих компаний. В III квартале 2025 г. хакеры использовали целый спектр различных инструментов для запуска атак. Важно помнить, что построить эффективную защиту от современных разрушительных атак можно только с помощью профессиональных решений по защите от DDoS-атак», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.