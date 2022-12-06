StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price с помощью сервисов StormWall обеспечила защиту своей системы электронной коммерции от DDoS-атак. В результате сотрудничества повысилась ее доступность, снизились бизнес-риски упущенной прибыли и уменьшилась нагрузка на веб-сервисы компании, а также на персонал, отвечающий за ИТ-инфраструктуру и систему ИБ.

В настоящее время StormWall обеспечивает сервис «под ключ», включающий защиту от DDoS-атак, функциональность WAF, а также сопутствующую техническую поддержку и консультационную помощь. Под защитой StormWall находится система электронной коммерции компании Fix Price, а также ее корпоративные веб-сервисы.

«Риски, исходящие от DDoS-атак и других угроз, направленные на веб-приложения компаний электронной коммерции, не ограничиваются одной лишь упущенной прибылью. Значительный негативный эффект дают и репутационные риски: клиенты наверняка будут недовольны, если не смогут совершить покупки в нужный момент. Многие из них станут делиться своими эмоциями в соцсетях и СМИ, часть из них перейдут к конкурентам. Чтобы компенсировать снижение лояльности клиентов и погасить волну негатива на рынке, потребуются немалые дополнительные затраты. Но их легко избежать – для этого просто нужно подключить DDoS защиту и своевременно позаботиться об общей устойчивости интернет-ресурсов компании к DDoS-рискам», – сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

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«Ключевым требованием к поставщикам со стороны нашей компании было предоставление комплексной услуги, включающей и облачные сервисы DDoS-защиты, и WAF. Среди других важных требований были возможность выдавать европейские IP-адреса и наличие не только российских, но и зарубежных точек фильтрации. По итогам тестирования решений для защиты от DDoS-атак была выбрана компания StormWall, поскольку она предложила подключить свой сервис защиты от DDoS-атак и сервис SolidWall WAF, обеспечивая при этом качественную техническую поддержку. Ключевым преимуществом подключения DDoS-защиты и WAF для нашей компании я считаю отсутствие влияния DDoS-атак, активности ботов и иных веб-угроз на работу наших веб-приложений», – отметил Олег Лексин, начальник службы информационных технологий Fix Price.