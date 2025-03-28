Россия оказалась на 3 месте в мире по объему вредоносного бот-трафика по итогам 2024 года

Эксперты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от кибератак, провели масштабное исследование вредоносного бот-трафика на глобальном уровне по итогам 2024 г. Аналитики компании выяснили, что в ТОП-3 стран по объему вредоносного бот-трафика в 2024 г. вошли США (36,2% от общего объема трафика в мире), Германия (7,4%) и Россия (3,8%). Россия впервые попала в ТОП-3 самых пострадавших государств в мире от атак ботов. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Высокие показатели бот-трафика в США, Германии и России связаны с тем, что использование ботов продолжает приносить прибыль киберперступникам. Самыми распространенными действиями ботов стало мошенничество с SMS-сообщениями, парсинг, тестирование платежных карт, захват учетных записей, злоупотребление баллами лояльности и многое другое. Также киберпреступники создают огромные армии ботов для запуска мощнейших DDoS-атак на компании по всему миру, и такие атаки порой превосходят объем в 1 Тбит/с. Ботнеты могут насчитывать десятки и сотни тысяч зараженных устройств. В последнее время инструменты для проведения сложных бот-атак стали довольно доступными, и хакеры активно используют эти возможности в своих целях.

Объем вредоносного бот-трафика в России продолжает расти с каждым годом. Ситуация стремительно меняется, и это вызывает серьезные опасения. Эксперты StormWall обнаружили, что в 2024 г. объем бот-трафика в России вырос на 86% по сравнению с 2023 г. Специалисты StormWall считают, что в дальнейшем количество ботов будет только расти, и компаниям нужно уметь противостоять бот-атакам.

Помимо этого, эксперты определили ряд других стран со значительным объемом бот-трафика по итогам 2024 г. На четвертом месте находится Сингапур (3,6% от всего объема бот-трафика в мире), на пятом месте Китай (3,1%), на шестом месте Нидерланды (2,8%), на седьмом месте Великобритания (2,6%). На восьмом месте рейтинга расположился Иран (2,3%), на девятом месте находится Франция (2,1%), а 10 место занимает Япония (1,8%). Данные страны страдают от повышенного объема бот-трафика в связи с активным применением современных технологий в различных индустриях и автоматизацией многих процессов в интернете с помощью ботов.

Также было выявлено большое количество ботов в других государствах. Аналитики StormWall зафиксировали повышенный бот-трафик в Бразилии, Ирландии, Индии, Индонезии, Гонконге, Канаде, Вьетнаме, Южной Корее, Финляндии и Австралии по итогам 2024 г. Эти страны имеют высокий уровень развития технологий, и проблема уже давно стала для них привычной.

«Мы видим, что количество вредоносных ботов в мире стремительно растет. Можно сказать, что они постепенно захватывают нашу планету. Хакеры активно используют ботов для запуска кибератак, и в будущем более активное использование ИИ злоумышленниками только ухудшит ситуацию. Российским компаниям необходимо использовать решения, которые могли бы предотвратить угрозы, исходящие от ботов, но в то же время были бы незаметны для пользователей. Это позволило бы компаниям продолжить успешное развитие бизнеса и избежать многих проблем», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.