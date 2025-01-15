Телекоммуникационная отрасль стала главной мишенью злоумышленников в России в 2024 году

Аналитический центр компании StormWall тщательно изучил DDoS-атаки, направленные на российские компании в 2024 г. Эксперты компании смогли определить ключевые цели хакеров в течение указанного периода. По данным исследования, телекоммуникационная отрасль стала главной мишенью злоумышленников в России в 2024 г. Доля атак на телеком-сферу составила 31% от общего числа атак на российские компании в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Для сравнения, в 2023 г. атаки на данную отрасль занимали только 14% от общего числа атак. В организации массовых атак на телеком-компании приняли участие политически мотивированные хактивисты, которые стремились навредить российскому бизнесу. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

Такой повышенный интерес хакеров к телеком-сфере вызван постоянно растущей эффективностью атак на данную индустрию. По данным аналитического центра StormWall, в I квартале 2024 г. эффективность атак на телеком-компании составила 34%, во II квартале уже была 61%, в III квартале выросла еще немного и достигла 64%, а в конце года в IV квартале составила рекордные 68%. По итогам 2024 г. средний показатель эффективности атак на телеком-сферу составляет 57%. Это указывает на то, что больше половины атак злоумышленников на телеком-компании были успешными, несмотря на собственные усилия компаний и средства защиты, которые они использовали для отражения атак.

Среди важнейших целей хакеров в прошлом году был также государственный сектор (17% от общего числа атак). Массовые атаки на данную сферу были запущены хактивистами на фоне сложной геополитической ситуации. Злоумышленники активно атаковали госсектор, поскольку атаки на эту отрасль были довольно успешными. По итогам 2024 г. эффективность атак на государственные компании составила 42%.

Еще одной ключевой целью киберпреступников в России в 2024 г. стал ритейл (14% от общего числа атак). Сильнейшие всплески атак на ритейлеров были зафиксированы в январе во время рождественских распродаж, в марте 2024 г. перед празднованием Международного женского дня, в августе 2024 г. во время подготовки к школе, в ноябре 2024 г. во время проведения Черной пятницы, и в декабре 2024 г. перед Новым годом. В основном, массовые атаки на ритейлеров происходят из-за усиления конкуренции на рынке, а также с целью вымогательства и шантажа.

Хакеры также проявляли интерес к остальным индустриям. В России в 2024 г. атаки на финансовую сферу составили 9% от общего числа атак, атаки на сегмент облачных технологий в ИТ-сфере заняли 7%, а атаки на развлекательную отрасль составили 5%.

Эксперты StormWall также выявили важнейшие цели злоумышленников на глобальном уровне. Главными мишенями хакеров в мире в 2024 г. стали финансовая отрасль (22% от общего числа атак), государственный сектор (19%), телеком-сфера (16%), сфера развлечений (14%) и ритейл (12%).