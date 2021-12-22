Подведены итоги первого года программы акселерации для ИТ-стартапов

Подведены итоги первого года работы программы акселерации для ИТ-стартапов «Спринт», запущенной Минцифры России совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Мера нефинансовой поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Акселератор «Спринт» — это интенсивная программа для развития бизнеса. В течение 10 недель эксперты помогают доработать продукты, найти правильные клиентские сегменты, выстроить продажи и маркетинг. Обязательное условие — разрабатываемые решения должны относиться к области новых коммуникационных интернет-технологий. Среди них рекомендательные, игровые, видео- и аудиосервисы, мессенджеры и другие продукты.

В 2021 г. состоялось три конкурсных отбора, в ходе которых поступило 509 заявок из 61 субъекта России, в программах акселерации приняло участие 124 компании. Среди проектов: цифровой помощник университета, конструктор для создания социальных сетей профессиональных сообществ, образовательная платформа для развития эмоционального интеллекта и креативного мышления, маркетплейс здоровой еды и другие ИТ-решения. Команды в рамках акселерационной программы уже привлекли более 13 тыс. новых пользователей и дополнительно получили суммарную выручку более 200 млн руб.

«Акселератор “Спринт” – новая программа в нашей линейке мер поддержки, позволяющая стартапам за короткий срок ускорить свое развитие и кратно увеличить показатели эффективности, востребованности продукта. На следующий год для поддержки разработки и внедрения отечественных решений в федеральном бюджете предусмотрено порядка 13 млрд руб. И многие проекты по результатам акселерации смогут быть “бесшовно” подхвачены другими инструментами: грантами, льготными кредитами, включиться в программу цифровизации малого бизнеса», – сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.

«Развитие стартапов повышает глобальную конкурентоспособность России на мировых рынках и ускоряет развитие цифровой экономики. Программа “Спринт” основана на опыте работы фонда с более чем 1500 стартапами. Некоторые проекты конкурсного отбора за время акселерации увеличили выручку в 20-40 раз. Программа акселерации – это хорошая стартовая площадка для бизнеса, и мы уверены в том, что сегодняшних выпускников “Спринта” ждет успешное будущее», – отметил директор ФРИИ Кирилл Варламов.

Старт следующего конкурсного отбора состоится 11 января 2022 г.