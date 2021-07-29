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Минцифры приглашает ИТ-компании к участию в бесплатной программе акселерации

Минцифры приглашает ИТ-компании к участию в бесплатной программе акселерации. Программа разработана Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Акселератор «Спринт» — это интенсивная программа для развития бизнеса. В течение 10 недель эксперты помогут доработать продукты, найти правильные клиентские сегменты, выстроить продажи и маркетинг. Прием заявок продлится до 16 августа 2021 г. Старт программы запланирован на 28 сентября 2021 г.

В программе могут принять участие проекты, находящиеся на разных этапах жизненного цикла: от стартапов до зрелых компаний. Обязательное условия — разрабатываемые решения должны относиться к области новых коммуникационных интернет-технологий. Среди них рекомендательные, игровые, видео- и аудиосервисы, мессенджеры и другие продукты. Подробнее ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте ФРИИ.

«Акселератор "Спринт" — быстрый и эффективный инструмент для развития отечественных ИТ-решений. Финалистами первого конкурсного отбора стали 49 ИТ-проектов из 20 регионов России. Мы хотим, чтобы как можно большее число компаний приняло участие в конкурсе и прошло программу акселерации. Призываю активно подавать заявки», — отметил заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.

«Программа базируется на методологии ФРИИ и успешном опыте акселерации более 1,5 тыс. компаний. В результате проекты с MVP смогут выйти на первые продажи, компании с первыми продажами — сделать их стабильными, а те, у кого уже есть стабильные продажи — вырасти за счет новых сегментов. С нетерпением ждем начала программы, чтобы дать проверенную методологию участникам нового акселератора», — сказал директор ФРИИ Кирилл Варламов.

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