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Honor провела исследование о риске дипфейков для рынка труда

Компания Honor провела исследование1 о влиянии дипфейков (поддельных видео с использованием искусственного интеллекта) на процессы найма и рынок труда в целом. По данным опроса, 81,5% респондентов готовы делегировать искусственному интеллекту (ИИ) стрессовые задачи, а 22,7% выразили желание делегировать ему прохождение собеседований за них. Что еще интереснее, 1,1% участников признались, что сами создают дипфейки. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Опрос проведен в марте 2025 г. В нем приняло участие более 3600 россиян в возрасте от 21 до 54 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Распространение дипфейков настораживает рекрутеров. Дарья Баркова, HR-профайлер и предприниматель ИТ-рекрутингового агентства Unicorn Search: «Появление технологий дипфейков и инструментов ИИ, способных имитировать человека на интервью, серьезно подрывает достоверность результатов найма. Кандидат может полностью заменить себя на этапе оценки, превращая цифровые каналы рекрутинга из инструмента удобства в зону уязвимости. Стандартизированные вопросы и типовые кейсы теряют актуальность — их слишком легко автоматизировать. Будущее — за динамичными форматами, где ключевую роль играют живое взаимодействие, способность к адаптации в реальном времени и индивидуальная реакция на нестандартные условия».

Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах: «Пока случаи использования технологий дипфейков для прохождения онлайн-собеседований единичны, однако они есть. По мере развития технологий такие риски могут стать довольно ощутимыми, и компаниям стоит уже сегодня задуматься о противодействии. Как минимум, важно проводить более тщательный первичный скрининг кандидата, не пренебрегать проверкой через внутреннюю службу безопасности. Во время онлайн-собеседований стоит обращать внимание на качество и «естественность» видео, манеру речи».

Эксперты считают, что в ближайшее время компании будут вынуждены изменить методы подбора персонала, используя новые способы проверки личности кандидатов и подлинности видео во время онлайн-собеседований.

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