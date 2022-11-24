«Вконтакте» создала дипфейк-технологию для UGC-контента: нейросети в один клик заменят лица пользователей на лица селебрити в «VK клипах» и «VK видео»

CTO «Вконтакте» Александр Тоболь представил новую функцию «Дипфейк». Впервые все авторы контента в социальной сети смогут легко и быстро примерить на себя лица знаменитостей прямо в редакторе «VK клипов» или специальном мини-приложении. Это стало возможным благодаря собственным технологиям обработки видео, созданным командой «Вконтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Воспользоваться инструментом можно в редакторе «VK клипов» — как в отдельном приложении, так и во вкладке «Клипы» внутри мобильного приложения «Вконтакте». Технология также появилась и в специальном мини-приложении, с помощью которого «Дипфейк» можно опубликовать в «VK клипах и в «VK видео». Результатом можно поделиться с друзьями в личных сообщениях или скачать на устройство.

Функция «Дипфейк» позволяет пользователям создавать реалистичные ролики, в которых возможно примерить на себя лица селебрити. В основе работы технологии — созданные «Вконтакте» нейронные сети, которые позволяют трансформировать лицо пользователя в лицо знаменитости, обеспечивая узнаваемые черты звезды и сохраняя фотореалистичность результата. Решение обрабатывает видео практически в режиме реального времени и обладает высокой производительностью. Это позволит создавать «Вконтакте» свыше 200 тыс. видео с дипфейками ежедневно.

«Дипфейк»

Создание роликов доступно непосредственно в редакторе сервиса «VK клипов», где на выбранный фрагмент снятого видео можно наложить лицо знаменитости с помощью кнопки «Дипфейк». В мини-приложении достаточно загрузить новое видео или выбрать из уже доступных на платформе «Вконтакте». Ролик должен быть не длиннее трех минут для «VK клипов» и десяти минут для «VK видео». Своими образами поделились Ольга Бузова, Клава Кока, Егор Крид, NILETTO, Даня Милохин и Катя Адушкина. Теперь каждый пользователь может стать звездой — это способствует привлечению внимания к видео и уже на старте повышает вовлеченность аудитории.

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Сгенерированные ролики помечаются специальным вотермарком при экспорте на внешние площадки, чтобы зрители смогли без проблем отличить дипфейк-видео от роликов с реальными звездами. Кроме того, все обрабатываемые видео проходят автоматическую проверку на соответствие правилам публикации контента «Вконтакте», а пользователи получают дополнительные уведомления о том, что созданные при помощи технологии «Дипфейк» видео носят исключительно развлекательный характер.

Александр Тоболь, СТО «Вконтакте», «VK видео» и «VK клипов»: «Мы внедрили технологию дипфейков в сервис вертикальных роликов “VK клипы”, а также предусмотрели возможность загрузки роликов в “VK видео”. Новинка позволит каждому пользователю создавать реалистичные ролики, в которых возможно примерить на себя лица знаменитостей. Наши технологии несут в себе ряд инноваций. Так, например, большинство дипфейк-решений работают по принципу независимой обработки каждого кадра, поэтому даже минимальные изменения в положении и освещении лица на видео часто приводят к дрожанию и бликам. Мы же с командой при разработке технологии “Дипфейк” “Вконтакте” решили обрабатывать видео как последовательность кадров с помощью рекуррентной нейронной сети — это позволило не только устранить артефакты, присущие решениям с покадровой обработкой, но и использовать возможности нейронной сети более оптимальным образом, кратно ускорив генерацию дипфейков. В будущем мы планируем поддержать обработку видео в режиме реального времени и интегрировать технологию в другие наши сервисы, например в “VK звонки”. Надеемся, что новая механика поможет нашим пользователям еще больше экспериментировать с видеоконтентом, в несколько тапов создавать вирусные клипы и видео — и набирать миллионы просмотров».