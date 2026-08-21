Eltex и ITPOD подтвердили совместимость платформы EVI с серверной инфраструктурой для видеоаналитики

Российский вендор телеком-решений Eltex и производитель серверного оборудования ITPOD провели совместное тестирование платформы интеллектуального видеонаблюдения EVI на сервере ITPOD SYR4108G-D12R-G3. Испытания подтвердили совместимость решений и возможность их применения для построения масштабных систем видеонаблюдения и видеоаналитики корпоративного уровня. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Совместное решение рассчитано на ресурсоемкие сценарии: обработку сотен видеопотоков, работу нейросетевой аналитики, хранение архива и управление системой безопасности в единой среде.

EVI построена по модульному принципу и объединяет видеонаблюдение, видеоаналитику и контроль доступа. Для эффективного распределения вычислительных ресурсов модули аналитики работают в отдельных Docker-контейнерах с использованием GPU через nvidia-container-toolkit. Это позволяет изолировать программные компоненты, сохраняя прямой доступ к ресурсам графических ускорителей.

Производительность EVI уже проверена в реальной эксплуатации. На собственном предприятии Eltex платформа обслуживает около 800 камер на одном сервере с двумя 64-ядерными процессорами. Даже в периоды высокой активности загрузка CPU не превышает 30%.

Для совместного тестирования использовалась серверная платформа ITPOD SYR4108G-D12R-G3. Она поддерживает установку до восьми графических ускорителей Nvidia RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition, что позволяет создавать конфигурации для масштабных проектов с применением видеоаналитики.

Решения также поддерживают российский программный стек. Платформа EVI совместима с Astra Linux, «Ред ОС», Ubuntu и другими операционными системами, работа которых поддерживается на серверах ITPOD.

«Комбинация микросервисной архитектуры Eltex EVI и вычислительной плотности серверов ITPOD дает рынку законченное, отказоустойчивое и экономически эффективное решение. Вы получаете не просто набор оборудования и лицензий, а слаженный механизм, в котором каждый вложенный рубль отрабатывает на 100%», – сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.

Совместное решение может применяться для построения систем видеонаблюдения предприятий, контроля доступа с распознаванием лиц и автомобильных номеров, охраны периметра, событийной записи архива, а также для организации видеоаналитики на промышленных и складских объектах.

Eltex и ITPOD продолжают совместное тестирование решений. Заказчики, которые планируют построение или модернизацию системы видеонаблюдения, могут подобрать конфигурацию EVI и протестировать ее в собственной инфраструктуре.