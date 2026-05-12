Itpod заключила партнерство с Borascale для продвижения решений в Сенегале

Компания Itpod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) объявила о заключении партнерского соглашения с системным интегратором Borascale для продвижения серверного оборудования и систем хранения данных на рынке Сенегала. Прежде всего, Borascale сосредоточится на GPU-серверах для высоконагруженных вычислений, обработки данных, облачных платформ и задач искусственного интеллекта, адаптируя решения под требования локального рынка и инфраструктуры заказчиков. Дистрибьютором решений Itpod в регионе выступает Itglobal.com, корпорация ITG.

Рынок ИТ-инфраструктуры в Западной Африке активно развивается на фоне цифровизации экономики, телекоммуникаций и государственных сервисов, а Сенегал становится одним из технологических центров региона. В этих условиях растет спрос на серверные платформы, системы хранения данных и GPU-решения, которые позволяют компаниям создавать локальные вычислительные мощности и развивать облачные и аналитические сервисы. Поэтому решения Itpod органично вписываются в потребности рынка Сенегала и отвечают задачам развития локальной инфраструктуры.

«Африканский рынок пока не является массовым для глобальных ИТ-вендоров, но развивается достаточно быстро, поскольку страны региона активно строят собственную цифровую экономику. Мы видим интерес к серверному оборудованию, облачным технологиям и системам обработки данных. Для корпорации ITG Западная Африка —стратегическое направление. Мы последовательно расширяем партнерскую сеть в регионе и предлагаем рынку технологические решения как основу для дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры», — отметил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Borascale — технологическая компания из Сенегала, которая оказывает услуги по аудиту, интеграции решений, сопровождению ИТ-инфраструктуры и обучению специалистов. Компания помогает заказчикам выстраивать устойчивую цифровую среду и оптимизировать технологические процессы.

«Серверы и системы хранения данных Itpod отличаются простотой использования, гибкостью и высокой надежностью, а русский подход к технической поддержке, включающий внимательное сопровождение проектов, глубокую инженерную экспертизу и готовность работать с задачами любой сложности, ценится во всем мире и актуален для рынков Африки. Такой вариант позволяет заказчикам быстрее запускать инфраструктурные проекты и уверенно развивать цифровые сервисы», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

