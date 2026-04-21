ITPod заключила партнерство с интегратором из ОАЭ для продвижения серверных решений

Компания ITPod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) сообщила о заключении партнерского соглашения с системным интегратором CrownExcel для продвижения серверного оборудования и систем хранения данных на рынке Ближнего Востока. Сотрудничество направлено на внедрение инфраструктурных решений для корпоративных и технологических проектов в регионе. Дистрибьютором решений ITPod в регионе выступает Itglobal.com, корпорация ITG.

CrownExcel — системный интегратор из Объединенных Арабских Эмиратов, специализирующийся на инфраструктурных ИТ-решениях для корпоративного и государственного сектора. Компания работает с предприятиями финансового сектора, промышленности, телекоммуникаций и цифровых сервисов, реализует проекты по созданию ИТ-инфраструктуры и модернизации дата-центров. В ходе партнерства CrownExcel будет внедрять продукты ITPod, адаптируя их под требования локального рынка и потребности заказчиков.

«Мы последовательно развиваем концепцию глобального русского ИТ, выстраивая сеть локальных партнеров на международных рынках, чтобы клиенты получали единый высокий уровень сервиса из России в любой стране. Местные интеграторы работают с современными продуктами, развивают собственную экспертизу, адаптируют решения под конкретные задачи заказчиков и предлагают конкурентные технологические решения за счет такого сотрудничества», — отметил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Рынок серверного оборудования и систем хранения данных в ОАЭ активно развивается на фоне роста цифровой экономики, строительства дата-центров и внедрения технологий искусственного интеллекта. Спрос формируется со стороны проектов с высокопроизводительными вычислениями и ИИ-нагрузками, где необходима надежная серверная инфраструктура и масштабируемые системы хранения данных. В первую очередь ITPod предложит компаниям из ОАЭ новое поколение серверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable 5 поколения и референсного дизайна Nvidia MGX. Решение предполагает установку до 8 графических ускорителей, что обеспечивает максимальную производительность для задач искусственного интеллекта и машинного обучения.

«Партнерство с CrownExcel подтверждает, что ИТ-продукты корпорации ITG востребованы на международных рынках и отвечают требованиям бизнеса за рубежом. Они без проблем интегрируются с местной инфраструктурой и работают в составе существующих систем компаний», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.сom, корпорация ITG.