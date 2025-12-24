Разделы

ITPOD и vStack расширяют возможности ПАК через OEM-лицензирование и интеграцию

Компании из корпорации ITG – ITPOD (направление серверной инфраструктуры) и vStack (направление системного ПО) – запустили программу поставки программно-аппаратных комплексов с OEM-лицензиями. Формат предполагает поставки платформы виртуализации vStack HCP вместе с серверным оборудованием ITPOD. Таким образом, клиент получает комплексную инфраструктуру с единой точкой поддержки. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

ПАК от vStack и ITPOD уже прошли тестирование и используются в корпоративных ИТ-средах. В начале 2026 г. программа будет расширена за счет включения серверов из реестра отечественного оборудования.

«Сотрудничество позволяет создать интегрированные программно-аппаратные комплексы с OEM-лицензированием, где серверное оборудование и платформа виртуализации работают комплексно. Клиент получает готовое решение с полной совместимостью компонентов, едиными процессами развертывания и управлением, что сокращает время внедрения и упрощает сопровождение. Партнерам не требуется дополнительно согласовывать или сертифицировать отдельные элементы. Достаточно обратиться к ITPOD, и мы поставим законченное решение с OEM-лицензиями и полной технической поддержкой», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.

OEM-модель привязывает лицензию к конкретному серверу и снижает совокупную стоимость решения для заказчика. Дополнительная экономия достигается за счет более выгодных условий по сравнению с раздельной закупкой компонентов.

Техника

