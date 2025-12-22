Разделы

Itpod разработала рекомендации по подбору пресейлов и инженеров

Компания Itpod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) разработала рекомендации по подбору квалифицированных пресейлов и инженеров. Компания выделила основные компетенции специалистов и практические подходы к найму. Это помогает находить сотрудников, способных поддерживать высокое качество ИТ-решений и надежность инфраструктуры.

Одной из главных трудностей при подборе специалистов является нехватка кандидатов, совмещающих глубокую техническую экспертизу с развитыми коммуникативными навыками. Сложность проверки реального опыта также усложняет подбор: резюме и сертификаты не всегда отражают способность решать практические задачи или эффективно взаимодействовать с клиентами.

Компетенции сильных профессионалов включают уверенную работу с технологиями и понимание бизнес-контекста. Пресейлам важно уметь объяснять решения простым языком и демонстрировать их ценность для заказчика. Инженерам необходим опыт работы с различными типами инфраструктур и способность опираться на практический опыт. Найти кандидатов с сочетанием таких навыков становится всё сложнее.

Для решения этой задачи компании расширяют поиск: используют специальные сообщества, LinkedIn, отраслевые мероприятия и вендорские программы. Не стоит недооценивать внутренние ресурсы компании. Сотрудники, такие как системные администраторы или специалисты поддержки, могут вырасти в квалифицированных пресейлов и инженеров. Инвестиции в их обучение и вовлечение в сложные проекты часто эффективнее поиска внешних кадров.

Оценка претендентов строится на практических заданиях и кейсах, которые проверяют знания и прикладные навыки. Для пресейлов это подбор серверной конфигурации, реакция на неполные данные и краткая презентация решения. Для инженеров — диагностика неисправностей, проектирование системы под требования и ответы на вопросы. Такие задания показывают, как кандидат решает конкретные задачи и балансирует между точностью и потребностями клиента.

«Рекомендации по подбору и оценке специалистов работают только если внутри компании создаются условия для профессионального роста. Формирование культуры обучения, поддержка сертификаций и участие сотрудников в отраслевых мероприятиях позволяют привлекать и удерживать сильных пресейлов и инженеров и создают устойчивое конкурентное преимущество», — отметил Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация ITG.

