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ASBIS Prestigio RoadDetector GPS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.09.2022 Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует видеорегистратор RoadDetector 525GPS 4

Публикаций - 2, упоминаний - 5

ASBIS Prestigio RoadDetector GPS и организации, системы, технологии, персоны:

ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
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