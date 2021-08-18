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«Лига цифровой экономики» будет внедрять «Платформу управления данными» от «Ростелекома»

«Лига цифровой экономики» расширяет предложение по направлению BI для своих клиентов. Компания будет внедрять новый продукт «Платформа управления данными» от «Ростелекома». Решение предназначено для хранения, обработки и управления корпоративными данными в организациях любого масштаба. Соглашение о партнерстве подписано между ООО «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») и ПАО «Ростелеком».

Соглашение о сотрудничестве позволит усилить позиции компаний на рынке в сегменте управления данными. Стороны планируют осуществлять взаимодействие по вопросам продвижения, продажи и сопровождения решения. При этом специалисты «Ростелекома» сосредоточатся непосредственно на развитии продукта, а Лига будет обеспечивать все сервисы вокруг платформы: интеграцию данных, анализ, формирование методологий, управление качеством данных, безопасность, ведение бизнес-глоссария и т.д.

«Платформа управления данными» является собственной разработкой «Ростелекома» с использованием решений с открытым исходным кодом. Это универсальная платформа, которая позволяет решать множество бизнес-задач, таких как создание классического хранилища, потоковая и пакетная обработка данных, управление качеством данных, их использование в целях формирования BI-отчетности и дашбордов и т.д.

«Для многих организаций сейчас остро стоит вопрос импортозамещения. Мы предлагаем участникам рынка полностью отечественную разработку, которая уже зарекомендовала себя с самой лучшей стороны в ряде проектов. Мы намерены активно развивать и продвигать нашу платформу, поэтому заинтересованы в надежных партнерах, у которых есть опыт и компетенция в части управления данными. «Лига цифровой экономики» — один из лидеров в этой сфере, и мы рассчитываем на продолжительное и эффективное сотрудничество», — рассказал Станислав Лазуков, директор направления продаж линейки продуктов «Ростелеком Бизнес. Платформа управления данными».

«Мы благодарны «Ростелекому» и надеемся, что партнерство принесет нашим клиентам новые возможности для кратного повышения эффективности бизнеса. При внедрении такого рода платформ потребность в ресурсах очень велика, без квалифицированной помощи запуск может быть крайне сложным и долгим, поэтому здесь нужно работать в команде. Мы готовы предоставлять комплексный сервис — от поставки ПО до интеграции, внедрения и эксплуатации. В конечном счете мы вместе создаем решения, которые будут конкурировать с западными платформами и формировать тренды развития российских продуктов в области управления данными», — отметил Александр Данилов, заместитель генерального директора ООО «Философия.ИТ», партнер «Лиги цифровой экономики».

Владимир Бахур

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