Годовой доход «Лиги цифровой экономики» превысил 11 млрд рублей

Совокупная выручка «Лиги цифровой экономики» в 2019 г. составила 11,33 млрд руб. Это на 7,19% больше аналогичного показателя 2018 г. – 10,57 млрд. Наибольший доход обеспечили ИТ-услуги – 10,2 млрд, из них консалтинг и кастомизация ПО принесли 3,39 млрд (33,2% выручки от услуг), разработка ПО на заказ – 3,16 млрд (31%), установка и поддержка ПО – 2,75 млрд (27%), остальные услуги – 0,9 млрд (8,8%).

Распределение дохода по отраслям в части ИТ-услуг выглядит следующим образом: проекты в госсекторе дали 3,33 млрд руб. (32,7% выручки от услуг), в телекоммуникациях – 2,5 млрд (24,5%), в банковском секторе – 2,43 млрд (23,8%), в других сферах экономики – 1,94 млрд (19%).

За прошедший финансовый год «Лига» реализовала множество крупных проектов по цифровой трансформации бизнеса и государственных структур. В их числе сервис распознавания лиц и других биометрических данных для «Почта Банка», системы информатизации медицинского облуживания в Алтайском крае и Республике Алтай, ИТ-решение для оперштабов регионов для борьбы с распространением коронавируса.

«Мы показали хороший результат, несмотря на то, что год был в целом непростым. Успехи "Лиги" определяют ее люди: в нашей команде собраны эксперты практически по всем направлениям ИТ и отраслевым сегментам экономики. Мы пользуемся огромным доверием наших клиентов, причем уровень экспертизы и востребованности ИТ на стороне заказчика за последние годы значительно вырос», – сказал Сергей Шилов, президент и основатель «Лиги цифровой экономики».

В настоящий момент в «Лиге» работают более 3,5 тыс. человек. Группа компаний представлена офисами в 18 крупнейших городах в России, Казахстане и на Украине. Одним из ключевых направлений деятельности является подготовка специалистов высочайшего класса по цифровым технологиям: в «Лиге» открыта внутренняя корпоративная академия, реализуются программы внешнего обучения, в том числе в сотрудничестве с ведущими вузами России.