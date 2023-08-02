«Лига цифровой экономики» подписала партнерское соглашение с разработчиком отечественного мессенджера tada.team

Компании «Техконсур» (входит в «Лигу цифровой экономики») и «Умные коммуникационные технологии» (разработчик мессенджера tada.team) подписали соглашение о сотрудничестве. «Лига» планирует расширить предложение для клиентов в части корпоративных коммуникаций – новый мессенджер позволит заказчикам уйти от использования иностранных, а также публичных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Лиги цифровой экономики».

Tada.team – полностью российская разработка для корпоративных коммуникаций. С точки зрения классической функциональности мессенджера и в части решения бизнес-задач она не уступает зарубежным аналогам. Так, любое сообщение можно прямо из чата превратить в задачу, а потом отслеживать ее выполнение с набором разнообразных удобных функций. При этом обеспечиваются безопасность и импортонезависимость, tada.team входит в реестр отечественного ПО.

В июне 2023 г. Госдума Росси приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за незаконное использование иностранных мессенджеров. Таким образом, переход на российские решения становится обязательным для целого ряда заказчиков, в первую очередь из государственного и банковского сектора. Вместе с тем руководители самых разных организаций приходят к выводу о необходимости внедрения универсальных специализированных платформ в области корпоративных коммуникаций для повышения эффективности работы и обеспечения сохранности данных. Именно такие решения «Лига цифровой экономики» планирует предлагать своим клиентам.

В частности, tada.team по своей функциональности заменяет такие продукты, как Slack, Microsoft Teams, Trello, SharePoint, а открытый API позволяет реализовать любую интеграцию с внутренними сервисами. Tada.team – комплексное решение, цифровое бизнес-пространство, которое подходит для любых коллективов, выполняющих общую работу. Это может быть проектная команда, структурное подразделение или целая организация.

«Мы рады партнерству с такой крупной компанией, как «Лига цифровой экономики», которая много лет работает на рынке с большим количеством заказчиков. В условиях современных вызовов в области коммуникаций и информационной безопасности переход на российскую платформу актуален как никогда. Уверена, наше сотрудничество с «Лигой» окажет синергетический эффект для обеих компаний и еще больше организаций в России смогут по достоинству оценить удобство использования tada.team», – сказала генеральный директор компании «Умные коммуникационные технологии» Ирина Иконникова.

«На наших проектах мы много внимания уделяем мобильным технологиям, которые находят все больше применения в самых разных отраслях. Будем рады предложить клиентам новое импортонезависимое ПО в области корпоративных коммуникаций от российских разработчиков. Tada.team – многофункциональное, удобное и надежное решение, которое по своим возможностям выходит за рамки обычного мессенджера. Пока что данный сегмент рынка ИТ в России только формируется, и я убежден, что отечественные решения здесь имеют огромный потенциал для развития», – сказал директор направления информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Денис Ковалев.

Сергей Казанцев, НЛМК: Монополия на «цифру» уходит в прошлое

***

«Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Штат компании составляет более 5000 человек.

Tada.team – это комплексное решение для управления компанией и бизнесом. Цифровое рабочее пространство совмещает в себе мессенджер с высокой степенью защиты, аудио- и видеоконцеренции, планировщик, доску задач и рабочий календарь. Открытый API позволяет интегрировать в рабочую среду привычные приложения. Продукт основан в 2019 г. и изначально был задуман как работающий из облака инструмент для небольших проектных команд. В 2021 г. к облачной версии добавилось on-prem решение, настраиваемое под требования заказчика.