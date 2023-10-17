«Лига цифровой экономики» разработала модуль анализа и оценки пусковых операций для энергетики и других отраслей промышленности

«Лига цифровой экономики» разработала новый аналитический модуль в своей системе «Контроль пусков и остановок сложного технологического оборудования». Он позволяет повысить эффективность анализа качества пуска за счет автоматизации процессов расчета оценки критериев надежности и формирования ведомостей анализа с выставлением предварительной общей оценки пуска. Решение предназначено для энергетики и других отраслей промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Лиги цифровой экономики».

Система «Контроль пусков и остановок сложного технологического оборудования» предназначена для повышения надежности и качества выполнения пусковых операций в энергетике и других отраслях промышленности. Система представляет собой мобильное и веб-приложения, она позволяет систематизировать действия оперативного персонала во время пусковых операций, обеспечивая работников актуальными и четкими чек-листами и указаниями, а также контролировать последовательность пусковых операций, соблюдение критериев надежности и параметров оборудования.

Решение предоставляет возможности дистанционного контроля пусковых операций в режиме реального времени, формирования пусковой отчетности для руководящего персонала на основании автоматического анализа качества пуска. Система стандартизирует и оптимизирует процесс проведения пусковых операций. Внедрение электронного документирования способствует повышению дисциплины в части соблюдения последовательности и качества выполнения операций в процессе пуска.

Новый модуль системы организован в соответствии с РД 153-34.0-20.585-00 «Руководящие указания по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС». Модуль позволяет проводить анализ качества пуска и останова, сокращая временные издержки, повышая точность выявления отклонений критериев надежности от предельных (допустимых) значений, систематизируя хранение и ведение документации, которая используется для проведения анализа пуска.

Оценка качества пуска (останова) определяется количеством и качеством нарушений критериев надежности оборудования, качеством проведения пускоостановочных операций, соблюдением требований эксплуатационных инструкций и директивных документов, качеством ведения пускоостановочной документации.

Критерии надежности характеризуют степень эксплуатационной надежности оборудования. Интеграция с системой АСУ ТП предприятия позволяет получать требуемый для каждой единицы оборудования массив данных со штатных датчиков для расчета критериев надежности, сопоставляя их с действиями персонала в каждый момент времени пусковых операции. Если оборудование не оцифровано, значения параметров фиксируются вручную в мобильном или веб-приложении. Полученные значения система обрабатывает с помощью инструмента, позволяющего конструировать расчетные формулы, с целью сопоставления значений критериев надежности и фактических значений и выявления отклонений от нормативного диапазона. На основании выставленных оценок по каждому критерию происходит автоматическое формирование предварительной оценки проведенного пуска.

«Разработанная экспертами «Лиги» система и ее новый модуль являются незаменимыми помощниками в различных отраслях промышленности. Наши решения обеспечивают повышение уровня организации пусковых операций, минимизацию экономического ущерба вследствие ошибок персонала при пусковых операциях, предотвращение штрафных санкций и упущенной выгоды для заказчика», – сказала Надежда Савина, руководитель направления цифровых платформ для энергетики и производства «Лиги цифровой экономики».

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«Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 6000 человек.