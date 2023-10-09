«Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными

Компании «Философия.ИТ» (входит в Лигу цифровой экономики) и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными. Продуктовая линейка включает ETL-систему «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и ряд других. Об этом CNews сообщили представители «Лиги цифровой экономики».

Стратегическое партнерство позволит «Лиге цифровой экономики» и DIS Group объединить усилия по внедрению российских продуктов в области управления данными. Программное обеспечение предназначено для государственных и коммерческих заказчиков и позволяет решать широкий круг задач по цифровизации деятельности.

Единая российская платформа управления данными включает ETL-систему «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM». Все решения, предлагаемые DIS Group в рамках своей платформы, входят в реестр отечественного ПО и уже внедрены в таких крупных организациях, как «Московский кредитный банк», ДИТ Москвы, «Русгидро», Счетная палата России и др.

«Лига цифровой экономики» сотрудничает с поставщиками отечественного ПО в разных сегментах, реализуя проекты импортозамещения и цифровой трансформации. Управление данными — одно из традиционных технологических направлений в работе «Лиги».

«Мы рады расширению партнерского портфеля «Лиги». Компания DIS Group является одним из ведущих российских поставщиков на рынке в своем сегменте. Партнерство с DIS Group позволит предложить нашим клиентам мощное и надежное отечественное ПО в области управления данными. Сегодня это особенно актуально, так как роль данных и средств управления ими растет, а в глобальный процесс замены иностранного ПО на российское включается все больше заказчиков», — сказал Дмитрий Силуянов, директор направления цифровизации клиентского сервиса «Лиги цифровой экономики».

«Портфель «Лиги» пополнился решениями, которые, по нашему мнению, являются лучшими в своем сегменте и уже были успешно внедрены в большом количестве организаций госсектора и крупного частного бизнеса. Мы рады, что в рамках нашего сотрудничества еще больше заказчиков смогут закрыть свои потребности с помощью качественных ИТ-продуктов от российских разработчиков», — отметил Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

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«Плюс7 ФормИТ» — универсальное решение для интеграции всех типов данных в любых ИТ-ландшафтах. «Юниверс DG» — комплексная система управления данными в организациях. «Юниверс MDM» — система ведения «золотого» справочника клиентов, контрагентов, товарно-материальных запасов.

«Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 6000 человек.

DIS Group — ИТ-компания, которая предлагает решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, а также осуществляет консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.