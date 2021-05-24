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Карачаево-Черкесская Республика перейдет на ОС «Альт»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики заключили соглашение о долгосрочном комплексном сотрудничестве. Документ предусматривает перевод цифровой инфраструктуры организаций и учебных заведений республики на российские операционные системы «Альт» и прикладное программное обеспечение; открытие учебного центра для переподготовки ИТ-специалистов и пользователей; популяризацию отечественного ПО. Цель сотрудничества «Базальт СПО» и Карачаево-Черкесии – сформировать технологически независимую цифровую среду экономики и социальной сферы региона.

«Мероприятия, которые предусмотрены договором с «Базальт СПО», помогут нашей республике стать полноценным активным участником государственного национального проекта «Цифровая экономика», – сказал Руслан Коваленко, министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики. – Соглашение действует до 31 декабря 2025 г., и за четыре года мы планируем выполнить требования постановления Правительства Российской Федерации №1236 от 16 ноября 2015 г. о запрете закупок зарубежного программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд. Переход на отечественное программное обеспечение позволит создать в госсекторе республики современную, технологически независимую и надежно защищенную цифровую среду».

Первые проекты миграции на отечественные программные продукты стартуют в Карачаево-Черкесии в 2021 г. Для образовательных организаций предусмотрены специальные условия лицензирования. По заявкам школ и организаций дошкольного образования «Базальт СПО» будет предоставлять им льготные лицензии на ОС «Альт». На территории республики будут регулярно проходить конференции, совещания, семинары, образовательные проекты и другие мероприятия, цель которых – популяризация российского программного обеспечения.

«Мы рады начать сотрудничество с коллегами из Карачаево-Черкесской Республики, – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Правительство и ИТ-специалисты региона начали большую разноплановую работу по построению цифровой инфраструктуры на основе отечественного программного обеспечения. Мы приложим все усилия к тому, чтобы помочь им реализовать намеченные планы, решить технические и организационные задачи, внести вклад в повышение качества жизни в регионе».

Дмитрий Степанов

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