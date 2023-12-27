15% онлайн-бронирований горнолыжных курортов на новогодние праздники пришлось на курорты Карачаево-Черкесии

Цифровая экосистема МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com подвела итоги бронирований российских отелей на новогодние каникулы. Спрос на размещение вблизи горных склонов в среднем по стране вырос за год на 20%. При этом в число лидеров по количеству бронирований вошли курорты Карачаево-Черкесии — на Архыз и Домбай пришлось 15% от всех бронирований на горнолыжных кластерах России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За год востребованность размещения вблизи горных склонов на новогодних каникулах в среднем по стране вырос на 20%. В число лидеров по количеству бронирований на горнолыжных кластерах и рядом с ними вошли курорты Карачаево-Черкесии. Так, на поселок Архыз пришлось каждое десятое в России бронирование горнолыжных отелей, а на поселок Домбай около 5% бронирований по стране. Средний чек на размещение в отелях вблизи Архыза составил в среднем 13,1 тыс. руб. в сутки, а в отелях Домбая — 11,7 тыс. руб.

Лидером по количеству бронирований стал горный кластер Сочи — на него приходится более трети (36%) бронирований, еще по 5% бронирований сделано в Шерегеше (Кемеровская область) и Кировске (Мурманская область).

В целом по стране, по данным сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com на конец декабря, спрос на российские гостиницы, апартаменты и другие места размещения туристов в период новогодних каникул вырос на 12% год к году. Среди внутренних направлений для поездки самым популярным у россиян стала Москва — там сделано каждое пятое от всех бронирований с 30 декабря по 8 января, за год спрос на размещение в столице вырос на четверть. На втором месте по популярности у туристов Санкт-Петербург, на который приходится каждое десятое бронирование по России. Тройку лидеров замыкает Казань с долей 5%. Средний по стране чек на размещение в новогодние каникулы составил 6,3 тыс. руб. в сутки, что на 15% выше прошлогодней суммы.

Как правило, путешественники бронируют жилье на три дня. Основная масса заказов была сделана в начале ноября — почти за два месяца до праздников. Примерно две трети от всех бронирований по стране приходится на отели, при этом активно растет спрос на апартаменты, а также необычные объекты размещения, такие как глэмпинги и кемпинги. Последние пользуются особой популярностью у гостей, желающих провести время вдали от суеты шумных мегаполисов.

Методика: Были проанализированы бронирования в периоды с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г., а также с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

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