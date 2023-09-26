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Карачаево-Черкесия вошла в четверку регионов с самой активной цифровизацией отелей

Цифровая экосистема МТС на основе данных отельного консолидатора Bronevik.com, входящего в МТС Travel, проанализировала статистику подключения средств размещения туристов к каналам онлайн-продаж в 2023 г. Карачаево-Черкесия вошла в четверку регионов с самой активной динамикой цифровизации туристической отрасли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С января по сентябрь 2023 г. количество отелей и других объектов Карачаево-Черкесии, которые начали продавать номера в онлайне через агрегаторы, увеличилось на 98,3%. Активнее всего цифровизация продаж происходит в сегменте кемпингов и глэмпингов.

«Разворот самостоятельных туристов в сторону путешествий внутри страны привел к повышенному спросу на размещение в регионах. Это, с одной стороны, простимулировало отельеров продавать номера онлайн, поскольку именно онлайн бронирует наиболее платежеспособная аудитория, которая предпочитает самостоятельно организовывать свой отдых. С другой стороны, на платформы бронирования начали выходить объекты с малым номерным фондом, в том числе апартаменты, гостевые дома и новые форматы типа глэмпингов. Мы видим устойчивую тенденцию отельных продаж в онлайн-каналах, которая становится обязательным минимумом для объектов по всей стране», — отметила Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com.

Помимо Карачаево-Черкесии, значительный прирост отелей и других объектов размещения, доступных для онлайн-бронирования через каналы продаж, зафиксирован в Республике Алтай, Республике Дагестан и Чувашской Республике.

С точки зрения типов объектов, которые активно проявляют интерес к онлайн-продажам, самый большой прирост по сравнению с началом года отмечен у кемпингов (в семь раз), глэмпингов (в четыре раза), коттеджей (в 3,7 раза), вилл (в 3,3 раза) и загородных отелей (2,1 раза). Этому способствует в том числе интерес путешественников к загородному отдыху, приключенческому и экотуризму.

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Лидирующее положение по количеству объектов в онлайне занимают апартаменты. С начала 2023 г. их количество в системе Bronevik.com увеличилось на 59%. В целом доля апартаментов составляет 42,5% от общего количества объектов размещения в России, доступных онлайн через каналы Bronevik.com. На втором месте — отели (24% от базы объектов), на третьем — мини-отели (14%). Меньше всего в онлайн представлено санаториев и пансионатов (менее 1%).

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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