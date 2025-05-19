Бронирование отелей на майские праздники в Петербурге выросло на 70%

Цифровая экосистема МТС и входящая в него платформа Bronevik.com подвели итоги бронирования туристического жилья в России на майские праздники. Петербург традиционно вошел в топ востребованных у путешественников направлений, в регионе на 70% вырос спрос на отели и объекты размещения на длинных выходных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На Санкт-Петербург приходится 9% от всех бронирований туристического жилья по стране. Опередила город на Неве Москва (11%). Казань (4%) замыкает тройку самых популярных городов для поездок на майских праздниках.

Чаще всего путешественники выбирали размещение в отелях (70% всех заказов), апартаментах (9%) и гостевых домах (6%). Средняя продолжительность проживания в поездках составила два дня.

Лидером по темпам роста бронирований стал Архыз (Карачаево-Черкесия), где число заказов увеличилось на 119% по сравнению с прошлыми майскими праздниками. На втором месте оказалась Красная Поляна, где количество бронирований удвоилось (+103%). Третью позицию занял Великий Новгород (+84%), привлекающий путешественников богатым историческим наследием, насыщенной событийной программой и удобной транспортной доступностью из Санкт-Петербурга и Москвы.