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Казань удержала лидерство по бронированию жилья на майских праздниках

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, подвела итоги бронирования туристического жилья в России на майские праздники 2025 г. Согласно исследованию, количество поездок по стране в этот период увеличилось на 35% год к году. Казань удержала место в тройке лидеров и по количеству бронирований традиционно уступила только столичным регионам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидерами по количеству бронирований на майские праздники стали Москва (11% от всех заказов по России), Санкт-Петербург (9%) и Казань (4%). Чаще всего путешественники выбирали размещение в отелях (70% всех заказов), апартаментах (9%) и гостевых домах (6%). Средняя продолжительность проживания в поездках на майские праздники составила два дня.

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При этом россияне стали чаще выбирать для поездок горные курорты и города с богатым историческим и архитектурным наследием. Так, по данным МТС и Bronevik.com и наибольший прирост спроса продемонстрировал Архыз (Карачаево-Черкесия), где число заказов увеличилось на 119% по сравнению с прошлыми майскими праздниками. Этот поселок, расположенный вблизи одноименного горного курорта, в теплый сезон привлекает туристов живописной природой, мягким климатом и разнообразием возможностей для активного отдыха.

На втором месте – Красная Поляна, где количество бронирований удвоилось (+103%). Благодаря развитой инфраструктуре, горный кластер Сочи остается востребованным туристическим направлением вне зависимости от сезона. Третью позицию занял Великий Новгород (+84%), привлекающий путешественников богатым историческим наследием, насыщенной событийной программой и удобной транспортной доступностью из Москвы и Санкт-Петербурга.

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