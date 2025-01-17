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Сельские жители Самарской области увеличили онлайн-активность

Абоненты «МегаФона» в сельских районах региона стали чаще пользоваться интернет-сервисами. По итогам года аналитики оператора отметили, что среднемесячное потребление сельчан теперь достигает 31 ГБ. Этот показатель увеличился на 12% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Исследование, основанное на обезличенных данных клиентов, показало, что в пересчете на одного человека цифровые услуги более востребованы в сельской местности, чем в городах. Горожанам в Самарской области в среднем достаточно 27 ГБ в месяц, что на 16% меньше расходов сельчан. Это может объясняться тем, что в небольших населенных пунктах мобильная связь часто заменяет стационарный доступ к интернету.

По итогам 2024 г. лидерами по среднемесячному потреблению стали поселок Прибой в Безенчукском районе, село Красная Поляна в Пестравском районе и Большая Дергуновка в Большеглушицком районе. В этих поселениях на абонента в среднем приходится от 57 до 59 ГБ данных.

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Цифровизация

В 2024 г. еще десятки тысяч сельчан области получили доступ к интернет-сервисам, которые ранее были недоступны или предоставлялись с ограничениями. За 12 месяцев инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию объекты связи в более чем 20 небольших населенных пунктах. Так, новое телеком‑оборудование появилось в поселках Авангард, Грачевка, а дополнительное — в селах Приволжье, Пискалы, Ягодное и др.

Помимо этого, в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» специалисты развернули сеть 4G в более чем 70 селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. В результате пользоваться связью и мобильной передачей данных оператора могут порядка 15 тыс. жителей поселений в 21 районе области.

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