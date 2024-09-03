МТС Travel и Bronevik.com: спрос на отели по России летом вырос на треть

Сервис путешествий МТС Travel и платформа Bronevik.com подвели итоги летнего туристического сезона и рассказали, какие внутренние направления оказались востребованными у россиян в этот период. Наибольший прирост онлайн-бронирований жилья из популярных у путешественников городов показал Геленджик. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

В тройке лидеров по росту бронирований в летний сезон оказались курорты Краснодарского края. В сравнении с аналогичным периодом 2023 г. число заказов в отелях Геленджика увеличилось почти вдвое — это можно объяснить развитием и улучшением курортной инфраструктуры города. На втором месте оказался поселок Эстосадок в Красной Поляне — число бронирований увеличилось на 72% год к году. Топ-3 замыкает курорт Адлер с приростом на 62%. Спрос также увеличился на отели Калининграда (+55%), Казани (+53%), и Рязани (+51%).

Топ популярных городов России по приросту бронирований летом 2024 г.: Геленджик +82%; Эстосадок (Сочи) +72%; Адлер (Сочи) +62%; Калининград +55%; Казань +53%; Рязань, Сочи +51%; Смоленск +50%; Москва +46%; Санкт-Петербург +45%.

В топ-3 по количеству бронирований вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Доля Москвы составляет 13%, Санкт-Петербурга и Казани – 9% и 3% от всех бронирований по стране соответственно. Из наиболее популярных внутренних направлений усилили свои позиции в рейтинге с наибольшими долями бронирований Нижний Новгород (с пятой на четвертую строчку) Ростов-на-Дону (с шестой на пятую строчку) и Екатеринбург (с седьмой на шестую строчку).

Средний чек за одну ночь по России в летний сезон составил 5300 руб. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Рыбинск – средняя стоимость в сутки составила 3200 руб. Второе место по выгодности размещения занял Краснодар – в среднем за проживание там путешественники платили 3300 руб. за ночь. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Иркутск – там он составил 3500 руб. в сутки.

Проанализированы онлайн-бронирования по России, сделанные самостоятельными путешественниками через платформы МТС Travel и Bronevik.com в период с 1 июня по 28 августа в 2023 и 2024 гг.