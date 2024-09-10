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Спрос на бронирования в Петербурге летом вырос почти в полтора раза

МТС, сервис путешествий МТС Travel и платформа Bronevik.com проанализировали путешествия россиян в летний сезон. Петербург по традиции вошел в топ-3 самых востребованных городов для отдыха — 9% от всех бронирований отелей по стране пришлись именно на Северную столицу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как отмечают аналитики, Петербург занял второе место по количеству бронирований туристического жилья летом 2024 г. Опередила его Москва с долей 13%, замыкает троку лидеров Казань — 3%. В то же время спрос на петербургские отели и гостиницы вырос почти в полтора раза — на 45%.

Лидерами по росту бронирований в летний сезон курорты Краснодарского края. В сравнении с аналогичным периодом 2023 г. число заказов в отелях Геленджика увеличилось почти вдвое — это можно объяснить развитием и улучшением курортной инфраструктуры города. На втором месте оказался поселок Эстосадок в Красной Поляне — число бронирований увеличилось на 72% год к году. Топ-3 замыкает курорт Адлер с приростом на 62%. Спрос также увеличился на отели Калининграда (+55%), Казани (+53%), и Рязани (+51%).

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Топ популярных городов России по приросту бронирований летом 2024 г.: Геленджик +82%, Эстосадок (Сочи) +72%, Адлер (Сочи) +62%, Калининград +55%, Казань +53%, Рязань, Сочи +51%, Смоленск +50%, Москва +46%, Санкт-Петербург +45%.

Проанализированы онлайн-бронирования по России, сделанные самостоятельными путешественниками через платформы МТС Travel и Bronevik.com в период с 1 июня по 28 августа в 2023 и 2024 гг.

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