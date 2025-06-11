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«Яндекс Лавка» начала работать в Сочи

К концу июня 2024 г. сервис «Яндекс Лавка» будет доступен 90% жителей Центрального района Сочи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

В ассортименте ― более 4000 позиций, в том числе готовая еда и товары для дома с быстрой доставкой от 15 минут. Заказы будут доставляться из пяти дарксторов. В будущем «Яндекс Лавка» планирует расширить их сеть до 10, чтобы сделать сервис доступным в Адлере, Сириусе и Красной Поляне.

Доля локального ассортимента в Сочи составляет около 20%. В сервисе представлены товары таких местных поставщиков, как «Сочинский мясокомбинат», «Сочинский хлебокомбинат», «Спектр вкуса». А также продукция от производителей Краснодарского края: «Коровка из Кореновки», «Сочная долина», «Дары Кубани», «ТОРЕС», «Кубанский молочник», «Птица Кубани» и др.

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В ассортименте ― более 300 позиций готовой еды, спрос на которую активно растет в регионах. По данным сервиса, в первые четыре месяца 2025 г. продажи готовых блюд увеличились на 80% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Также каждый даркстор оборудован дарккитчен ― кухней, на которой более 100 блюд доготавливают перед доставкой, чтобы доставить горячими.

С запуском «Яндекс Лавки» в регионе появится более 600 новых рабочих мест различных специализаций: курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющего персонала дарксторов. Курьерам также будут доступны электровелосипеды собственной разработки «Яндекса». Они оснащены IoT-модулем, который контролирует движение с учетом ПДД и не дает превышать скорость, делая процесс доставки безопаснее.

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