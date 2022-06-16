«Яндекс» договорился с владельцами облигаций и сможет избежать дефолта

Владельцы почти 85% облигаций Yandex согласились на предложенную компанией схему их реструктуризации: компания заплатит за каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. денежными средствами в сумме $140 тыс. и 957 собственных акций. Это предполагает дисконт в размере примерно 20%.

Yandex и соглашение с владельцами облигаций

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») сообщила о заключении договоренности с владельцами 84,9% своих облигаций об условиях их реструктуризации. Речь идет об облигационном займе на сумму $1,25 млрд, срок погашения которого наступает в 2025 г.

Ранее Yandex уже договорился со специально созданным комитетом держателей облигаций о схеме реструктуризации: на каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. Yandex выплатит $140 тыс. наличными и передаст 957 собственных акций класса «А» (обладающих одним голосом на одну ценную бумагу).

Теперь с предложенной схемой согласилось большинство владельцев облигаций. Сделку планируется закрыть не позднее 24 июня 2022 г. Сразу после этого Yandex намерен передать владельцам облигаций причитающееся им количество акций. Для передачи денежного компонента Yandex намерен привлечь долговое финансирование, которое будет соответствовать законодательству России, США, Европейского Союза, Великобритании и США.

Ранее Yandex сообщал, что в случае, если предложенная схема реструктуризации будет одобрена владельцами не менее чем 75% от общего числа облигаций, то компания сможет выкупить на аналогичных условиях оставшиеся облигации.

Из-за чего возникла проблема с владельцами облигаций

Yandex имеет листинг на американской бирже Nasdaq. Однако 28 февраля 2022 г. торги акциями Yandex, как и торги акциями других российских компаний на западных фондовых площадках, были приостановлены.

В результате, в соответствие с условиями облигационного займа, у владельцев облигаций появилось право требовать их досрочного погашения. В компании сразу погасили, что возможности досрочного погашения у компании нет, что может привести к дефолту. После этого начались переговоры с комитетом владельцев облигаций, чьим юридическим советником выступает Weil, Gotshal & Manges, финансовым - Houlihan Lokey EMEA.

Еще одной проблемой стало обстоятельство, что американский банк BNY Mellon Corporate Trustee Services, выступающий доверительным управляющим по данному облигационному займу, более не может выполнять свои функции. Это связано с ограничениями, введенными Минфином США в отношении оказания подобного рода услуг российским лицам.

Почему владельцы облигаций согласились на предложение Yandex

28 февраля торги акциями Yandex на бирже Nasdaq остановились на отметке $20,3 за одну акцию. Соответственно, рыночная стоимость каждой порции акций, которую компания намерена передать в обмен на свои облигации, составляет $19,4 тыс.

Лицевую биометрию в России ожидает стремительный рост Импортозамещение

На Московской бирже акции Yandex торгуются в настоящий момент в районе 1,41 тыс. руб. за одну бумагу. Это означает, что рыночная цена каждой передаваемой компанией порции акций составляет 1,35 тыс. руб. Исходя из текущего курса Центробанка 56,66 руб. за $1, эта сумма эквивалента $23,8 тыс.

Таким образом, владельцы облигаций за каждый их пакет стоимостью $200 тыс. получат денежные средства и акции общей стоимостью около $160 тыс. Это предполагает дисконт в размере 20%.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капитала ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, владельцы облигаций согласились на предложенную Yandex схему, поскольку альтернативой ей стало банкротство компаний. А в условиях санкционных ограничений владельцы облигаций могли бы ничего от этого не получить, считает аналитик.