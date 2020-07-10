Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов

«Цифровая экономика» опять в аутсайдерах

Исполнение расходов федерального бюджета России по национальному проекту «Цифровая экономика» за первое полугодие 2020 г. составило 10,5%. Этот показатель является наихудшим по исполнению расходов бюджета среди всех нацпроектов. Всего на исполнение «Цифровой экономики» в 2020 г. предусмотрены бюджетные расходы в сумме 131,8 млрд руб., следует из оперативных данных по исполнению бюджетов нацпрограмм, представленных на онлайн-портале Счетной палаты России.

Помимо «Цифровой экономики», аутсайдерами по исполнению бюджета также стали нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» с исполнением на 14,8% и «Экология» с 21,8%. Наилучшие показатели в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» показал входящий в него федеральный проект «Информационная безопасность», бюджет которого исполнен на 15,2%.

В целом расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России по итогам первой половины 2020 г. исполнены на 35,1%, что составило 757,5 млрд руб. из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,156 трлн руб.

В Минкомсвязи на момент публикации этого материала прокомментировать CNews данные об исполнении бюджета профильного нацпроекта не смогли.

Хроническое отставание

Недостаточное исполнение бюджета в рамках «Цифровой экономики» также наблюдалось в прошлом году. Так, по итогам 2019 г. CNews рассказал о том, что эта нацпрограмма также продемонстрировала наихудший показатель исполнения бюджета среди всех других нацпроектов.

Исполнение бюджета «Цифровой экономики» в 2020 году вновь под вопросом

Согласно данным Счетной палаты, по состоянию на 28 декабря 2019 г. уровень исполнения расходов «Цифровой экономики» составил 53,6%. С учетом того, что в 2019 г. на этот нацпроект из бюджета было выделено 108 млрд руб., без реального финансирования остались его элементы на 57,9 млрд руб.

Исполнение бюджетов нацпроектов в первом полугодии 2020 года

Согласно данным исполнения нацпроектов, представленным на онлайн-портале Счетной палаты по итогам первых пяти месяцев 2020 г., исполнение федерального бюджета «Цифровой экономики» по итогам мая составляло 7,8%, что также являлось худшим результатом среди всех нацпроектов. При этом объем бюджетных средств, выделенных на 2020 г. на исполнение «Цифровой экономики», несколько снизился: на начало июня – до пересмотра параметров нацпроектов в рамках общенационального плана восстановления экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с пандемией – он составлял 133,9 млрд руб. (больше на 2,1 млрд руб. чем на начало июля).

По данным Счетной палаты России, на момент написания материала в рамках исполнения нацпроекта «Цифровая экономика» по федеральному проекту «Нормативное регулирование цифровой среды» было зарегистрировано три бюджетные субсидии и ни одного контракта. По федеральному проекту «Информационная инфраструктура» было зарегистрировано 457 контрактов и 25 субсидий, по проекту «Кадры для цифровой экономики» 49 контрактов и 389 субсидий, по проекту «Информационная безопасность» 218 контрактов и 27 субсидий, по проекту «Цифровые технологии» 13 контрактов и 98 субсидий, по проекту «Цифровое государственное управление» 736 контрактов и 110 субсидий.

Бюджет «Цифровой экономики»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В нее входит шесть федеральных проектов: «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Ключевые показатели нацпроекта «Цифровая экономика»

Ключевые показатели нацпроекта «Цифровая экономика» Базовое значение 2018 год 2019 год 2024 год Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле в ВВП страны, % 1,7 – План 2,2, факт – 5,1 Доля домохозяйств с широкополосным доступом винтернет, % 72,6 73,2 План 79, факт 73,6 97 Доля социально значимых объектов инфраструктуры с возможностью широкополосного доступа в интернет, % 30,3 36,1 План 55, факт – 100 Наличие опорных центров обработки данных в федеральных округах, количество 0 – План: 3, факт 3 8 Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, % 0,9 – План 0,9, факт – 5 Средний срок простоя ГИС в результате компьютерных атак, часы 0 – План 48, факт – 1 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого госорганами отечественного ПО, % 0 62,2 План 60, факт – 90 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого госорганами и компаниями с госучастием отечественного ПО, не менее, % 0 65,2 План 45, факт – 70

Источник: Счетная палата России

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. — внебюджетные источники.

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектом расходы были урезаны.

В феврале 2019 г. CNews сообщал о том, что Совет при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам сократил расходы программы «Цифровая экономика» на период 2018-2024 гг. более чем в два раза, до 1,634 трлн руб. Из них 1,1 трлн руб. выделит федеральный бюджет, 535 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» — в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.

Финансовое обеспечение «Цифровой экономики» по паспорту проекта, млрд руб.

В середине июня 2020 г. CNews сообщил о том, что Минкомсвязи выступило с предложением кардинального изменения нацпрограммы «Цифровая экономика», подготовив список изменений почти в каждом из входящих в ее состав федеральных проектов, включая «Цифровые технологии».

Список изменений, предварительный срок утверждения которых ожидается в сентябре 2020 г., затронет, в частности, направления цифрового госуправления, импортозамещения ПО, поддержки сквозных технологий, информационной безопасности, развития центров обработки данных, а также 5G-сетей и технологий.

В конце июня 2020 г. CNews также сообщал о подготовленном в Минкомсвязи проекте постановления Правительства, которым предлагается закрепить за ведомством обязанности исполнителя нацпрограммы «Цифровая экономика», регулятора системы биометрической идентификации граждан, оператора реестров российского и евразийского ПО, а также организатора видеонаблюдения за выборами и другие полномочия. Передача полномочий по осуществлению «Цифровой экономики» также предполагает передачу Минкомсвязи распределения бюджета этой нацпрограммы.