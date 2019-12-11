Счетная палата протестировала новейшую систему мониторинга

«Инфосистемы Джет» в сотрудничестве с Центром перспективных управленческих решений (ЦПУР) разработала информационно-аналитическую систему мониторинга эффективности организации. Первой оценила работу новой цифровой платформы Счетная палата РФ.

Система мониторинга эффективности от «Инфосистемы Джет» решает задачу оперативного сбора данных и подготовки интерактивных аналитических отчетов о деятельности организации. Это позволяет руководителям организаций в несколько кликов получить аналитические сводки с возможностью детализации до первичного документа.

Новая система мониторинга была разработана для государственных организаций при поддержке «Центра перспективных управленческих решений» (ЦПУР) как инструмент цифровизации в сфере госуправления. Апробация системы прошла в Счетной Палате РФ.

«Информационно-аналитическая система реализована на основе открытых данных Счетной Палаты РФ и позволяет увидеть ключевые результаты внедрения. В частности, BI-система анализирует количество проверок и экспертно-аналитических мероприятий, количество проведенных экспертиз НПА, объемы и количество выявленных нарушений, количество представлений и предписаний, выданных объектам проверки, и другие данные. Мы надеемся, что использование данного решения будет полезно в первую очередь государственным органам, а также коммерческим и некоммерческим организациям для улучшения внутренних процессов и достижения высоких результатов», – сказала генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук.

Система мониторинга эффективности организации базируется на open source компонентах: ядро системы реализовано на базе программного продукта Pentaho BI Community Edition; серверная часть функционирует под управлением Apache Tomcat на операционной системе Ubuntu версии не ниже 14.04 LTS; для хранения структурированных аналитических данных используется mpp DB Greenplum; для хранения образов документов — документоориентированная СУБД MongoDB; клиентская часть системы работает в интернет-браузерах (Internet Explorer, GoogleChrome).

Открытая архитектура системы предоставляет возможность гибкой кастомизации, а свободно распространяемые компоненты дают неоспоримое преимущество при закупках государственными организациями.

«На основе open source компонентов мы собрали российский аналитический инструмент, который призван эффективно решать задачи цифровизации государственных структур. Мы делали решение таким образом, чтобы можно было начать использовать его в минимальные сроки и даже при совсем небольших бюджетах. Апробация в Счетной палате показала, что нам это удалось» — отметил директор по разработке и внедрению программного обеспечения «Инфосистемы Джет» Владимир Молодых.