Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками

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Счетная палата России сообщила о найденных в ходе выполнения федеральной программы по цифровизации ТВ и радио ряда недочетов. По данным ведомства, они не помешали реализации программы, и практически все население России в настоящее время имеет возможность бесплатно смотреть 20 цифровых эфирных каналов. Также Счетная палата рассказала о размерах затрат на цифровизацию ТВ.

Отчет о цифровизации ТВ

Счетная палата России опубликовала результаты реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в России на 2009-2018 годы». Она включает, в том числе, и переход на цифровое телевидение в масштабах России с попутным отказом от аналогового ТВ.

По данным ведомства, переход на цифровое телевидение был осуществлен практически полностью, на реализацию ФЦП было выделено свыше 167 млрд руб., лишь часть которых была привлечена из бюджета.

Выявленные недостатки

Счетная палата обнаружила ряд недочетов, допущенных в ходе реализации этой программы. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Счетной палаты, в течение всего срока реализации программы ее текст неоднократно корректировался – в общей сложности его меняли девять раз. Более того, помимо незначительных изменений в него вносились и крупные правки – менялись задачи программы и ее целевые индикаторы.

Программу перехода на цифровое ТВ удалось реализовать практически на 100%

Корректировка текста растянулась на все десять лет. Итоговую редакцию текста программы утвердили буквально за 16 дней до ее завершения.

Счетная палата подчеркнула, что контроль над прогрессом реализации программы был недостаточным – это она тоже отнесла к недочетам. По оценке ведомства, он осуществлялся только по ходу строительства инфраструктуры цифрового вещания.

Также недостатком был назван тот факт, что в 2015 г. при продлении срока реализации этой ФЦП не было учтено продолжение работы по информированию населения о переходе на цифровое вещание. В итоге эти задачи решались вне самой программы силами различных организаций, в том числе государственным оператором «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Затраты и итоги перехода на цифровое ТВ

Переход на цифровое телевещание обошелся России в 167,5 млрд руб. в период с 2009 по 2018 гг., из которых на бюджетные средства пришлось 97,1 млрд. руб. 43,7 млрд руб. из бюджетных денег были выделены на строительство наземной инфраструктуры цифрового ТВ-вещания – выполнение этой задачи взял на себя РТРС.

Согласно отчету Счетной палаты, в рамках достижения поставленной задачи оператор проделал масштабную работу. В частности, он построил и модернизировал 5040 объектов вещания и дополнительно организовал более 80 центров формирования мультиплексов.

Итогом плана по реализации ФЦП стала возможность для подавляющего большинства жителей России бесплатно смотреть цифровые ТВ-каналы. Воспользоваться этим могут 98,4% граждан, и для просмотра им доступно 20 телеканалов.

Следует отметить, что просмотр цифрового ТВ для многих россиян все же оказался платным – чтобы иметь возможность принимать сигнал цифрового телевидения, телевизор должен быть оборудован цифровым ТВ-тюнером или специальной ТВ-приставкой. В случае отсутствия необходимого оборудования его нужно приобрести за свой счет, хотя в 2008 г. за год до старта реализации программы, предлагалось снабжать россиян приставками за счет государства. Лишь в ноябре 2018 г., спустя 10 лет, премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал компенсировать стоимость цифровых телевизионных приставок, но исключительно малоимущим жителям страны. В дополнение к этому в декабре 2018 г. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении жителей отдаленных районов бесплатным спутниковым ТВ, если в их населенный пункт нельзя провести цифровое.

Список бесплатных цифровых ТВ-каналов включает: Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». В перечень также входят: «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

С чего все началось

Отказ от аналогового ТВ в пользу цифрового начался, фактически, с утверждения ФЦП Владимиром Путиным в декабре 2009 г. В тот период Путин занимал пост премьер-министра России, а Президентом был Дмитрий Медведев.

На момент утверждения программы считалось, что все работы по ее выполнению будут завершены до конца 2015 г. На эти цели планировалось потратить 122,5 млрд руб., из которых 73,6 млрд руб. приходились на госбюджет. Остальные деньги были собственными и заемными средствами исполнителей программы, госпредприятий РТРС и «Космическая связь». В 2015 г. срок завершения реализации был перенесен на 2018 г., а размеры затрат в итоге выросли на 45 млрд руб.

Осенью 2010 г. в России началась мощная PR-кампания цифрового ТВ, целью которой стало убеждение россиян, что цифровое телевидение им необходимо. На это планировалось потратить 1,2 млрд руб, а к участию в самой PR-кампании были привлечены телеканалы, радио и различные интернет-ресурсы. Заказчиком выступило Минкомсвязи России.

В апреле 2018 г. стартовала цифровизация и радиоэфира. CNews сообщал, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании, прошедшем 16 апреля 2018 г., рассмотрела вопрос о внедрении в России цифрового радиовещания стандарта DAB+. РТРС провел успешные испытания работы данного стандарта. Для него планируется выделить диапазон частот 174-230 МГц.