Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан

Федеральная ГИС «Наша природа», стоившая государству 120 млн руб., за четыре года ограниченного действия обработала 194 обращения граждан, условно потратив таким образом свыше 620 тыс. руб. на одно обращение. Систему уже не первый год не могут ввести в промышленную эксплуатацию, в то время как к настоящему моменту Счетная палата пришла к выводу о нецелесообразности ее развития.

Сверхнеэффективная ГИС

Как стало известно CNews, с 2013 по 2020 гг. расходы федерального бюджета на создание, эксплуатацию и модернизацию федеральной ГИС «Наша природа» составили 119,7 млн руб., а количество обращений граждан в данную систему за этот период — 192. Таким образом, стоимость обработки одного сообщения обошлась государству в 623,4 тыс. руб. К таким выводам пришла Счетная палата в ходе подготовки аналитического отчета, касающегося работы ГИС в области экологической безопасности и охраны окружающей среды в 2015–2020 гг. (документ имеется в распоряжении CNews).

Согласно нацпроекту «Экология», через ФГИС «Наша природа» государство должно взаимодействовать с гражданами по вопросам охраны окружающей среды, благодаря чему у общества должна появиться возможность контролировать работу госорганов в данной сфере.

Граждане должны через ФГИС сообщать госорганам о природоохранных правонарушениях через интернет-портал или мобильное приложение. К таким нарушениям относятся несанкционированные свалки, незаконная вырубка лесов, случаи загрязнения водоемов и т. д. К сообщению надо приложить фото или видео с места событий, указав точное местоположение.

Динамика обращений граждан во ФГИС «Наша природа» (источник: Счетная палата)

Представители Счетной палаты отмечают, что в настоящее время Минцифры разработан проект федерального закона, вносящего изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан». Законопроект предусматривает унификацию процедур приема и обработки обращений в электронной форме посредством портала госуслуг (ЕПГУ). В этой связи аудиторы отмечают, что «дальнейшая разработка и эксплуатация ФГИС “Наша природа” представляются нецелесообразными».

История создания «Нашей природы»

Аудиторы Счетной палаты напоминают, что опытный образец ФГИС «Наша природа» был создан в 2014 г. на базе арендованной вычислительной инфраструктуры внешнего ЦОД компании «Даталайн». «В связи с завершением опытной эксплуатации и отсутствием нормативно-правовой базы, необходимой для ввода указанной системы в промышленную эксплуатацию, Минприроды в июне 2015 г. принято решение о прекращении аренды вычислительной инфраструктуры и передаче опытного образца системы на хранение во ФГБУ “РФИ Минприроды России”», — напоминают проверяющие.

Федеральная ГИС за четыре года обработала 194 обращения граждан — по условной расчетной цене в 620 тыс. руб. за один запрос

В 2017 г. были выполнены работы по созданию промышленного образца ФГИС. Приказом Минприроды были установлены перечень и сроки выполнения мероприятий по вводу ФГИС в эксплуатацию. В 2018–2019 годах выполнялись работы по развитию системы.

«В настоящее время, несмотря на ввод в эксплуатацию ФГИС “Наша природа”, информационная система не функционирует», — говорится в отчете.

По данным Минприроды, для перевода системы в промышленную эксплуатацию необходимо завершить выполнение ряда мероприятий, связанных с разработкой и утверждением регламента размещения и обработки электронных сообщений во ФГИС общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования и выполнением работ по настройке процессов обработки сообщений в указанной системе в соответствии с утвержденным регламентом.

Прочие выводы Счетной палаты

Среди прочих выводов по итогам осуществления анализа природоохранных ГИС Счетная палата отмечает, что отсутствие полной и достоверной информации, характеризующей сферу обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, не обеспечивает эффективного использования созданных систем и может привести к рискам расходования средств федерального бюджета без достижения результата.

Вместе с тем в ЕГИС УОИТ (учета отходов от использования товаров)отсутствует полная и достоверная информация о плательщиках экологического сбора ввиду невозможности предоставления ФТС и «Росстатом» указанной информации в систему посредством информационно-телекоммуникационных сетей, указывают аудиторы. Отсутствие информации о плательщиках экологического сбора не позволяет в полной мере выполнить Росприроднадзором задачу по повышению эффективности администрирования доходов от уплаты экологического сбора, полагают он.

В целом деятельность Минприроды по созданию ГИС в Счетной палате считают недостаточно эффективной, говорится в выводах аналитического исследования. В частности, до настоящего времени не создана предусмотренная с 2011 г. система ГФДГЭМ (Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга), которая необходима для повышения качества принимаемых на госуровне решений и эффективности госуправления в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Не отвечают современным требованиям программно-технические комплексы ЕСИМО (Единой системы информации о Мировом океане), что снижает эффективность ее использования и создает риски возникновения аварийных ситуаций, угроз информационной безопасности, снижение привлекательности и потребительского интереса, отмечают аудиторы.

Проводимая Росприроднадзором с 2019 г. модернизация ЕГИС УОИТ, расходы на которую составят 566 млн руб., не решит вопрос предоставления поставщиками статистической и иной документированной информации и не приведет к улучшению качества администрирования экологического сбора, уверены в Счетной палате.

«Мероприятия по созданию (развитию) и эксплуатации информсистем, которые за период 2015–2020 гг. профинансированы на сумму 1,107 млрд руб., не включались в план информатизации и не согласовывались с Минкомсвязи (ныне Минцифры), поскольку осуществлялись бюджетными учреждениями, — говорится в документе. — В данной ситуации возникают риски в обеспечении единства и комплексности при планировании и реализации мероприятий по информатизации, а также эффективного использования средств федерального бюджета».

Проведенный анализ расходов на эксплуатацию информационных систем показал, что стоимость работ по технической поддержке ГИС устанавливается без учета объема и периода выполненных работ, добавляют аудиторы.

«При этом при отсутствии конкретного описания объекта технической поддержки определить рыночную стоимость выполненных работ не представляется возможным, что создает риски неэффективного использования средств федерального бюджета, — заключают эксперты. — Кроме того, выполнение работ по обслуживанию указанных информационных систем осуществлялось за счет двух источников: субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели, что содержит риски их двойного финансирования».