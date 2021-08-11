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Счетная палата ЯНАО внедрила «Р7-Офис»

Счетная палата Ямало-Ненецкого Автономного округа сообщила о завершении перевода сотрудников на работу с российским офисным пакетом «Р7-Офис». Внедрение ПО позволило наладить дистанционную работу с документами, сохранить продуктивность в условиях карантинных ограничений и сократить бумажный документооборот.

Катализатором для поиска нового ПО стал переход на дистанционную работу в связи ограничениями, возникшими из-за распространения COVID-19. Счетная палата искала офисный пакет, который позволит работать с документами в любом месте, в том числе нескольким сотрудникам одновременно. При этом большое внимание уделялось совместимости с популярными форматами файлов и систем, а также интуитивность интерфейса, чтобы избежать простоев, связанных с адаптацией персонала.

Руководство учреждения остановило свой выбор на «Р7-Офис», который отвечал вышеуказанным критериям, а также предлагал дополнительные возможности, в том числе, редактирование несколькими пользователями одновременно, отслеживание изменений, сохранение версий файлов и возможность восстанавливать предыдущие версии. Адаптация персонала после внедрения прошла в минимальные сроки.

В Счетной палате отмечают, что «Р7-Офис» стал незаменимым решением при реализации полномочий в режиме ограничений и локдауна, позволил дистанционно обмениваться документами и материалами, совместно в режиме реального времени формировать документы в рамках осуществления внешнего государственного аудита, реализовывать мероприятия по принципу проектов. Также преимуществами внедрения явились ускорение процессов согласования документов и сокращение бумажного документооборота.

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