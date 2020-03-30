Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows

Счетная палата отказывается от СУБД Oracle, выбрав в качестве альтернативы открытую PostgreSQL и ее коммерческие российские клоны. Трехлетний проект миграции стартовал в 2019 г. и закончится в 2021 г. При этом по линии ОС и офисных приложений ведомство отказа от ПО Microsoft не планирует.

От Oracle — к PostgreSQL

Как стало известно CNews, Счетная палата к концу 2021 г. полностью переведет свои ключевые базы данных с СУБД Oracle на различные ее аналоги — открытую СУБД PostgreSQL и созданные на ее основе российские коммерческие версии. Об этом в интервью редакции «44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации» рассказал директор по цифровой трансформации Счетной палаты Михаил Петров.

«У нас было несколько критических для нас баз на Oracle, которые мы плавно сносим и полностью переводим на PostgreSQL, — отметил он. — Где-то новые СУБД мы получаем в составе сертифицированной ОС Astra Linux, где-то используем открытую (“ванильную”) версию. А, например, для “озера данных”, которое мы строим рядышком с унаследованными системами, мы работаем с компанией Arenadata, которая делает свои клоны PostgreSQL и некоторых аналитических решений, а заодно предоставляет нам определенные консалтинговые услуги».

Масштабы перехода

В разговоре с CNews Михаил Петров уточнил, что критических баз данных на Oracle в Счетной палате исторически было три. Первая из них была переведена на открытую PostgreSQL в 2019 г. Эта база данных относилась к Единой системе государственного финансового контроля (ГИС ЕСГФК).

Если я сейчас начну всех аудиторов и инспекторов пересаживать с Windows на непонятный, непривычный им Linux, боюсь, меня «застрелят где-нибудь в темном углу»

«От другой системы мы откажемся в этом году, она отвечает за работу с секретной документацией, была построена на какой-то очень старой версии Oracleс надстроенным поверх нее блоком BI (бизнес-аналитики — прим. CNews), — добавляет топ-менеджер. — И третью систему мы переведем в следующем году. Это сбор, обработка и анализ несекретных данных от объектов проверок».

ПО Microsoft останется

«В части офисных и прочих приложений мы как жили на Microsoft, так и будем жить», — признается Петров, поясняя, что для Счетной палаты отказываться от ПО мирового софтверного гиганта в пользу Linux и пр. нет никакого экономического или какого-то иного смысла.

«У нас уже приобретены все необходимые проприетарные лицензии на операционную систему и офисные приложения с бесплатными обновлениями, — отмечает он. — Ими более-менее привыкли пользоваться, налажена поддержка. Если я сейчас начну всех аудиторов и инспекторов пересаживать с Windows на непонятный, непривычный им Linux и (условно) «Мой офис», это будет настолько мучительный процесс что, боюсь, меня “застрелят где-нибудь в темном углу”».

Отказ госорганов от Oracle

Напомним, на днях CNews выяснил, что в 2020 г. перевод своих ключевых информсистем с СУБД Oracle на СУБД Postgres Pro Enterprise российской компании Postgres Professional намерено осуществить Федеральное казначейство. Для этих целей организация закупает три пакета лицензий на указанное отечественное ПО на 2020, 2021 и 2022 гг. В тематическом тендере, который 24 марта 2020 г. был запущен «Центром по обеспечению деятельности казначейства России», начальные цены на пакеты ПО на каждый год выставлены на уровне 220 млн руб., то есть суммарная стартовая цена лота составляет 660 млн руб.

Как рассказал тогда CNews начальник управления информационной инфраструктурой Федерального Казначейства Игорь Кальченко, закупаемые лицензии ограничены во времени, но не имеют никаких ограничений по ресурсу — масштабам использования. Это обусловлено тем, что Казначейство планирует отказаться от СУБД Oracle на максимальном числе элементов своих информсистем. «Все, что возможно заместить, мы заместим», — говорит он.

Тогда же редакция на основании мониторинга информационного потока последних лет констатировала, что сообщения о миграции госорганов с СУБД Oracle на Postgres Pro появляются не часто, но при этом кейс Казначейства уникальным все же не является.

В частности, в марте 2019 г. CNews стало известно о переводе информсистем Федеральной таможенной службы (ФТС) именно по данной схеме. Об этом редакции рассказал Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС России, отвечающий в ведомстве за блок ИТ.

«В настоящее время ФТС в рамках комплексной программы развития до 2020 г. реализует ряд проектов по модернизации свой информационной системы, — сообщил он тогда. — Разрабатывается новая автоматизированная система совершения таможенных операций, которая начнет применяться в таможенных органах в 2020 г., реализуются новые системы документооборота и электронного взаимодействия в рамках СМЭВ, запуск которых планируется уже в текущем году. В данных проектах в качестве СУБД закладывается использование Postgres Pro».