У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности

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По результатам проверки исполнение бюджета в сфере цифрового развития, связи, печати и массовых коммуникаций за 2019 г. у Счетной палаты возникла масса вопросов и претензий к Минкомсвязи. Аудиторы нашли многочисленные нарушения, повлекшие в том числе необоснованное отвлечение из федерального бюджета миллиардов рублей.

Недостоверная отчетность Минкомсвязи

Как стало известно CNews, коллегия Счетной палаты 8 июля 2020 г. утвердила заключение о результатах внешней проверки исполнения закона о бюджете, а также отчетности об исполнении федерального бюджета в Минкомсвязи (копия документа имеется в распоряжении редакции), в котором говорится о многочисленных нарушениях министерства и констатируется недостоверность предоставленных им сведений. Проверка охватила 2019 г., когда Минкомсвязи руководил Константин Носков, не вошедший в январе 2020 г. в состав нового Правительства России, после чего на смену ему пришел Максут Шадаев.

«Бюджетная и сводная бухгалтерская отчетность Минкомсвязи за 2019 год является недостоверной с учетом нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия в Федеральном казначействе, в частности, на 1 января 2020 года в учете не отражена просроченная и долгосрочная задолженность Минкомсвязи и подведомственных бюджетных учреждений», — говорится в упомянутом заключении.

В частности, на 1 января 2020 г. надзорным органом у министерства была найдена просроченная дебиторская задолженность по контракту, касающегося работ по развитию госсистемы паспортно-визовых документов нового поколения в размере 67,2 млн руб.

Также была обнаружена долгосрочная дебиторская задолженность, касающаяся субсидии для «Ростелекома» на обеспечение доступности услуг связи на территории России в сумме 207,8 млн руб.

Счетная палата обнаружила у Минкомсвязи многочисленные бюджетные нарушения

В нарушение правительственного распоряжения от 21 ноября 2019 г. № 2757-р Минкомсвязи с «Ростелеком» был заключен госконтракт от 29 ноября 2019 г. с авансированием в 80% от цены контракта — 5,4 млрд руб. от 6,7 млрд руб., «что повлекло необоснованное отвлечение из федерального бюджета в отчетном году средств в сумме 3,7 млрд руб.», отмечается в документе.

«На 1 января 2020 года 89,9 % дебиторской задолженности по расходам сформировалось в результате авансирования Минкомсвязи по госконтрактам и соглашениям, предусматривающим условие о казначейском сопровождении, в том числе 3,9 млрд руб. — по соглашениям о предоставлении субсидий юридическим лицам…, 8,4 млрд руб. по госконтрактам, содержащим условие о казначейском сопровождении авансовых платежей», — указывают в Счетной палате.

По итогам проверки аудиторы намерены направить обращение в Генпрокуратуру, информационные письма в Правительство России, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Федеральную налоговую службу (ФНС), а также заключения в Совет Федерации и Госдуму.

Нарушения при исполнении бюджета

Надзорное ведомство напоминает, что 1 октября 2019 г. Минкомсвязи заключило с Межрегиональным бухгалтерским управлением Федерального казначейства (МБУ ФК) соглашение, передав ему полномочия по ведению бюджетного учета.

Как следует из документов Счетной палаты, в рамках этого взаимодействия Минкомсвязи указало «ненадлежащие» причины кассового неисполнения по ряду проектов. В частности, во время проверки было установлено, что кассовое неисполнение лимитов бюджетных обязательств по одному из этих проектов в сумме 957,1 млн руб. обусловлено не «экономией в связи с проведением конкурентных процедур», а прежде всего, невыполнением исполнителями обязательств по подключению социально значимых объектов к интернету в Кемеровской, Амурской, Тверской, Тамбовской и Орловской областях. Отметим, что, как ранее писал CNews, в первых четырех из этих областей соответствующие многомиллионные контракты достались МТС, в последней — компании ОРКК.

Также Минкомсвязи неверно отчиталось о числе служебных автомобилей, хотя и незначительно — количественное занижение по ряду категорий преимущественно составило одну транспортную единицу.

Установлены факты формального отношения сотрудников Минкомсвязи к инвентаризации нефинансовых активов перед составлением бюджетной отчетности за 2019 г., сообщают аудиторы.

Прочие провинности Минкомсвязи

В заключении Счетной палаты сообщается, что Минкомсвязи лишь 1 июля 2019 г. направило в Правительство России согласованные с Росимуществом предложения по определению подлежащей перечислению в федеральные бюджет части прибыли подотчетной министерству «Почты России» по итогам 2018 г. Это не позволяло принять решение по определению части чистой прибыли предприятия в нормативный срок (не позднее 10 июня) и повлекло недопоступление в федеральный бюджет доходов в виде части чистой прибыли «Почты России» в сумме 1,326 млрд руб. (расчетно).

«Проверкой установлены многочисленные нарушения Минкомсвязи законодательства о контрактной системе, в том числе несвоевременное подписание актов приема-передачи, принятие и оплата результатов исполнения контрактов до их фактического оказания, нарушение сроков оплаты по госконтрактам, неразмещение в ЕИС информации об исполнении госконтрактов и начислении неустоек», — указывают аудиторы.

Минкомсвязи нарушило требования по размещению информации в интернете, установленные соответствующими федеральным законом и постановлением Правительства, отмечается в документе.

Кроме того, Минкомсвязи в отчетный период арендовало для своего архива у АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» помещения площадью 675,8 кв. м в Щелковском проезде в Москве, «не соответствующие требованиям технического задания, что свидетельствует о наличии признаков причинения материального ущерба экономическим интересам России; на указанные помещения отсутствовал акт по результатам экспертизы пригодности, который составляется представителями архивных, эксплуатационных, пожарных, охранных, санитарных и других профильных служб».

По итогам аудита в Счетной палате также заключили, что Минкомсвязи не был установлен порядок мониторинга правильности и своевременности осуществления операторами связи обязательных отчислений в резерв универсального обслуживания. По мнению аудиторов, это создает риск некачественного мониторинга процесса Россвязью и недопоступления в федеральный бюджет соответствующих доходов.

Исполнение бюджета в сфере цифрового развития, связи, печати и массовых коммуникаций

Рассмотренный выше документ был сформирован Счетной палатой в ходе большой проверки того, как в 2019 г. исполняли бюджет не только Минкомсвязи, но и подведомственные ему Россвязь, Роскомнадзор и Роспечать.

В сравнении с ними Минкомсвязи показало самый низкий уровень исполнения расходов — 77,1%. Аудиторы преимущественно связывают это с пересмотром национальной программы «Цифровая экономика», новая редакция которой была утверждена спустя шесть месяцев после начала финансового года. В результате кассовое исполнение расходов по нацпрограмме составило только 73,3% (73,8 млрд руб.), а из запланированных 64 результатов достигнуто всего 36 или 56%.

Анализ исполнения расходов федерального бюджета за 2019 г. свидетельствует о крайне неравномерном исполнении расходов Минкомсвязи: I квартал — 1,7 %, II квартал — 11,7 %, III квартал — 16,1 %, IV квартал — 77,1 %. «По цифровой экономике» наибольший объем кассового исполнения в 2019 г. пришелся на декабрь и составил 65,1 % (48 млн руб.) от расходов за IV квартал отчетного периода и 47,7 % от общих расходов по нацпрограмме.

Не многим лучше обстоят дела с реализацией госпрограммы «Информационное общество», ответственным исполнителем по которой выступает Минкомсвязи. Из 74 целевых показателей в 2019 г. не были достигнуты 12. Причем некоторые из них не выполняются уже не первый год, подчеркивают проверяющие. Всего на реализацию мероприятий «Информационного общества» в 2019 г. было предусмотрено 240 млрд руб. Кассовое исполнение составило 218,4 млрд руб. или 91%.

В ходе проверки Счетная палата обратила внимание на значительный рост дебиторской задолженности по расходам Минкомсвязи и Россвязи. Так, у министерства она выросла за год более чем в 3,6 раза и составила 13,5 млрд рублей. Причина — значительный рост авансирования по госконтрактам, а также увеличение остатков субсидий, которые ведомство предоставило в 2019 г. бюджетным учреждениям и иным юрлицам.

Еще стремительнее нарастила дебиторскую задолженность по расходам Россвязь — более чем в 8,9 раза до 13,5 млрд руб. Причина та же — авансирование, говорят аудиторы.

Проверка также выявила нарушения при осуществлении госзакупок. Роспечать, например, без торгов заключила девять контрактов на организацию и проведение книжных фестивалей общей стоимостью свыше 133 млн руб. При этом в качестве обоснования ведомство ссылалось на пункт Федерального закона № 44-ФЗ, допускающий проведение закупок у единственного поставщика при необходимости оказания медицинской помощи либо для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации. Напомним, временно этот пункт было разрешено трактовать очень широко лишь весной 2020 г. — в связи с пандемией коронавируса.

Что касается Роскомнадзора, то в отношении него были выявлены недостатки при предоставлении субсидий подведомственным предприятиям. Так, по соглашению о предоставлении ассигнований ФГУП «Главный радиочастотный центр» числовой показатель результативности использования субсидии в 2019 г. был равен нулю, таким образом, допускалось отсутствие какого-либо результата, заключают в Счетной палате.