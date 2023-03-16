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«Связной» поменял руководство, стратегию и «откажется от существующей бизнес-модели»

В «Связном» сменилось руководство. Компания надеется таким образом пережить тяжелые времена, поменяв, в том числе, стратегию. Месяц назад, в феврале 2023 г., «Связной» уведомил о своем намерении инициировать банкротство из-за долгов, переваливших за 15 млрд руб. Компанию завалили исками ее кредиторы.

Новое руководство «Связного»

В «Связном» новый президент. Им стал Андрей Тарабурин, который сменил на своем посту Алексея Вуколова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, направленное сотрудникам компании от 10 марта 2023 г., в котором сообщалось о смене руководства.

Ранее Андрей Тарабурин входил в совет директоров АО «Связной банк», которое закрылось в 2015 г.

Новое руководство займется «стабилизацией бизнеса компании», отмечалось в письме.

Источники издания подтвердили смену руководства в компании. Представители «Связного» на их запрос не ответили.

Тяжелые времена и новая стратегия

Помимо президента компании, в «Связном» назначен и исполнительный директор. Им стала Дагмара Иванова, о чем сотрудники компании также узнали из письма. До этого Иванова занимала пост старшего вице-президента «Связного», потом — управляющего директора «М.Видео-Эльдорадо».

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Фото: сеть «Связной»
«Связной» меняет стратегию и руководство

«Связной» переживает «крайне сложный период в своей истории», отметила Иванова в своем приветственном письме к сотрудникам. По ее словам, положение компании усугубляется «высокой турбулентностью на рынке».

Новый исполнительный директор сообщила сотрудникам, что для возрождения эффективности компании «необходимо отказаться от существующей бизнес-модели». При этом в сообщении не уточнялось, что под этим подразумевается.

Банкротство «Связного»

В феврале 2023 г. стало известно о планах «Связного» инициировать собственное банкротство. Долг компании превысил 15 млрд руб. Среди кредиторов компании присутствуют Совкомбанк, Альфа-банк, «Мерлион», «РБ факторинг», «Вымпелком».

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Компания «Связной» появилась в Москве 1995 г. На тот момент она называлась «Максус», ее зарегистрировал Максим Ноготков. Сам бренд «Связной» появился в 2002 г. В 2010-х гг. у Ноготкова начались проблемы и предприниматель Олег Малис получил компанию за долги.

По данным, которые приводятся на сайте «Связного», в последние годы сеть объединяет более 2600 магазинов в 1100 городах России. В них работают около 13 тыс. продавцов-консультантов.

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. мировые производители техники прекратили поставки своих товаров в Россию. Это и стало последним ударом для ритейлера, сеть не смогла выполнить поставки техники по договорам заключенным еще в 2021 г. В июле 2022 г. на «Связной» начали сыпаться иски за невыполнение обязательств.

Они исходили от тех же компаний, которые сейчас обозначены как кредиторы: Альфа-банка, Совкомбанка, дистрибьютор Merlion, а также «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В общей сложности истцы требовали от сети 14,2 млрд руб.

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Например, в январе 2023 г. Merlion отсудил у сети 5 млрд рублей. Причиной стала задолженность за поставки оборудования Apple, Xiaomi и Digma.

Кристина Холупова

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