«Диасофт» встроил инструменты управления данными и визуализации показателей в продукт «Управленческая отчетность»

Компания «Диасофт» развивает продукт «Управленческая отчетность», предназначенный для подготовки внутренних отчетов организации о рентабельности и ликвидности бизнеса, перспективности новых проектов. Использование продукта позволяет оценить показатели бизнеса, которые необходимо учитывать в процессе принятия управленческих решений, провести расчет финансового состояния организации и результативности ее подразделений. Продукт «Управленческая отчетность» входит в состав платформы развития Digital Q.Reporting, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 16797 от 1 марта 2023 г). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Перевод продукта «Управленческая отчетность» на микросервисную архитектуру обеспечивает высокую производительность при обработке больших объемов данных, используемых для оценки бизнес-показателей; упрощает интеграционные возможности, а также дает возможность использовать инструменты визуальной аналитики и управления данными. Теперь можно быстро оптимизировать и усовершенствовать формы управленческой отчетности, а результаты анализа увидеть в разных графических форматах (250+ видов) вместо обычных таблиц.

В работе продукта задействованы инструменты технологических платформ Digital Q.DataFlows для управления данными и Digital Q.Sensor для визуализации результатов и анализа показателей.

Процесс подготовки управленческой отчетности включает следующие этапы работы с данными: маркировка и обогащение детальных данных управленческими аналитиками; расчет агрегатов по финансовым инструментам (кредитный портфель, трансфертные сделки, ценные бумаги и др.); контроль качества данных – как детальных, так и агрегированных; корректировки управленческого учета, аллокация доходов и расходов; визуализация отчетности в формате печатных форм и дашбордов.

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«Условия ведения бизнеса быстро меняются, топ-менеджеры должны обладать самой актуальной информацией о состоянии дел в организации, перспективности реализуемых проектов и новых направлений работы. Для этой задачи предназначена управленческая отчетность, подготовку которой автоматизирует программный продукт от «Диасофт». Продукт «Управленческая отчетность» обеспечивает обработку больших объемов данных, глубокий анализ показателей бизнеса и визуализацию результатов, что способствует принятию эффективных управленческих решений», – сказала Ольга Ширяева, руководитель продуктов департамента «Экономика данных» компании «Диасофт».