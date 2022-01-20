«Диасофт» поможет проконтролировать качество данных

Успех любой организации зависит от ее способности работать с большими массивами данных. Особого контроля требует качество поступающих данных: использование неполных или недостоверных данных для принятия решений может привести к ущербу для бизнеса.

Проверить качество данных поможет Digital Q.DataQuality – решение компании «Диасофт» в составе технологической платформы Digital Q.DataFlows. Оно обеспечивает анализ качества данных, мониторинг метрик качества и устранение ошибок в данных, поступающих из различных источников.

Функционал Digital Q.DataQuality позволяет настраивать процессы проверки данных с учетом индивидуальных требований к параметрам качества данных и периодичности контроля, который встраивается в бизнес-процессы организации. По результатам проверок создаются подробные отчеты с возможностью формирования аналитических справок, визуализации протоколов на дашборде качества данных.

«При загрузке данных из внешних источников, изменении формата их хранения и других действиях с большими объемами данных ошибки неизбежны. Digital Q.DataQuality помогает организовать полноценный циклический процесс управления качеством данных, централизованно отслеживать и устранять все виды возникающих ошибок. Специалистам из различных организаций больше не понадобится тратить время и силы на выверку данных, а главное – снизится риск влияния неполных или недостоверных данных на бизнес-показатели», – сказала Ольга Ширяева, руководитель продуктов департамента «Экономика данных» компании «Диасофт».

Решение Digital Q.DataQuality создано в микросервисной архитектуре и встраивается в ИТ-ландшафт любой организации. Оно может работать как в архитектуре «Диасофт», так и в сочетании с продуктами других вендоров. В настоящее время Digital Q.DataQuality апробировано и успешно используется во внутренних бизнес-процессах компании «Диасофт».