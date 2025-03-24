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Digital Q.AppServer от «Диасофт» облегчит администрирование серверов приложений

Компания «Диасофт» разработала панель администрирования серверов приложений для оптимизации управления серверами приложений, входящую в состав решения Digital Q.AppServer (ранее – Digital Q.TomEE). Этот инструмент позволяет переосмыслить подход к администрированию – администратору не придется использовать консоль или командную стоку для управления функционалом. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Современные серверы приложений требуют сложных настроек, постоянного мониторинга и оперативного реагирования на возникающие проблемы. Однако традиционные методы управления часто связаны с рутинными задачами, высокими рисками ошибок и необходимостью глубоких технических знаний. Панель администрирования Digital Q.AppServer устраняет эти барьеры благодаря: централизованному управлению – контроль инстансов серверов, приложений и их конфигураций в едином интерфейсе; мониторингу в реальном времени – анализ производительности серверов, мгновенное обнаружение аномалий; настройке безопасности – настройка прав доступа для пользователей и групп, минимизация рисков утечек данных; автоматизации рутины – сокращение времени на администрирование за счет предсказуемых сценариев использования серверов.

Интуитивный интерфейс и автоматизация освобождают команду от ручных операций. Визуализация процессов и подсказки минимизируют ошибки из-за человеческого фактора. Панель администрирования обеспечивает централизованный контроль за серверами, настройки – адаптацию под любые бизнес-задачи.

Решение Digital Q.AppServer позволяет системным администраторам управлять серверами без сложных команд в консоли или через операционную систему, разработчикам – тестировать и развертывать приложения.

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